Автомобили General Motors с завода получат 26-дюймовые колёса

По словам дизайнера, совсем недавно колёса диаметром даже 18 дюймов предлагались для небольшого количества моделей, а сейчас они считаются небольшими и на многих кроссоверах являются базовыми. Тенденция сохранится и в будущем, причём рост размерности коснётся всех сегментов – и бюджетных, и люксовых.