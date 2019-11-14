Впервые засвечен бюджетный кроссовер Kia

Автомобили General Motors с завода получат 26-дюймовые колёса

Новости

Николай Андреев

Главный дизайнер концерна General Motors Майкл Симко заявил, что автомобильная индустрия близка к началу производства машин, оснащённых 24- и даже 26-дюймовыми колёсными дисками. Сейчас такие огромные колёса можно встретить только на концепт-карах и безумных тюнинг-проектах. Симко пообещал, что одними из первых самые крупные колёса получат новые модели General Motors.

Cadillac Escalade на 22-дюймовых колёсах
Lamborghini Urus на 23-дюймовых колёсах
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Cadillac Escalade на 22-дюймовых колёсах

  • По словам дизайнера, совсем недавно колёса диаметром даже 18 дюймов предлагались для небольшого количества моделей, а сейчас они считаются небольшими и на многих кроссоверах являются базовыми. Тенденция сохранится и в будущем, причём рост размерности коснётся всех сегментов – и бюджетных, и люксовых.

  • Колёса растут в размерах из-за того, что они являются одним из главных элементов внешности автомобиля для покупателей. Поэтому дизайнеры стараются усилить привлекательность машин, увеличивая диски.

  • Например, Cadillac Escalade с завода оснащается 22-дюймо­выми колёсными дисками, а в 2020 году дебютирует внедорожник нового поколения, который может получить колёса рекордного размера. Сейчас самые крупные колёсные диски – диаметром 23 дюйма – опционально ставят на кроссовер Lamborghini Urus.

Любите автомобили на больших колёсных дисках?

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