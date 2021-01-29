GM перестанет делать автомобили с ДВС к 2035 году

Корпорация General Motors заявила о намерении полностью отказаться от произ­водства автомо­билей, генерирующих вредные выбросы. Этой цели произ­водитель собирается достичь к 2035 году. А уже к середине этого десяти­летия GM выведет на глобальный рынок 30 электро­мобилей.

Корпорация планирует увеличить инвестиции в сферу электрической мобиль­ности. Если до пандемии GM собирался потратить на это 20 миллиардов долларов, то сейчас речь идёт уже о 27 миллиардах. До 2025 года эти деньги будут вложены в совер­шенство­вание аккуму­ляторов для платформы Ultium и развёрты­вание их производства, а также в модер­низацию существующих предприятий.

В GM также намерены серьёзно потратиться как на разработку пилотиру­емых электро­каров во всех сегментах от седанов до внедорожников и пикапов, так и на дальнейшее проектиро­вание автономного транспорта.

В итоге к 2035 году корпорация планирует полностью перейти на производство транспортных средств с нулевым уровнем выброса вредных веществ. Учитывая, что в официаль­ном заявлении не говорится напрямую исключи­тельно об электрокарах, можно предположить, что в GM принимают в расчёт и иные альтер­нативные источники энергии — например, топливные элементы.

А к 2040 году GM собирается стать полностью климатически нейтральным: заводы GM перестанут влиять на окружающую среду, либо произво­дитель будет так или иначе компен­сировать нанесённый вред.