GM перестанет делать автомобили с ДВС к 2035 году
Дмитрий Елизаров
Корпорация General Motors заявила о намерении полностью отказаться от производства автомобилей, генерирующих вредные выбросы. Этой цели производитель собирается достичь к 2035 году. А уже к середине этого десятилетия GM выведет на глобальный рынок 30 электромобилей.
Корпорация планирует увеличить инвестиции в сферу электрической мобильности. Если до пандемии GM собирался потратить на это 20 миллиардов долларов, то сейчас речь идёт уже о 27 миллиардах. До 2025 года эти деньги будут вложены в совершенствование аккумуляторов для платформы Ultium и развёртывание их производства, а также в модернизацию существующих предприятий.
В GM также намерены серьёзно потратиться как на разработку пилотируемых электрокаров во всех сегментах от седанов до внедорожников и пикапов, так и на дальнейшее проектирование автономного транспорта.
В итоге к 2035 году корпорация планирует полностью перейти на производство транспортных средств с нулевым уровнем выброса вредных веществ. Учитывая, что в официальном заявлении не говорится напрямую исключительно об электрокарах, можно предположить, что в GM принимают в расчёт и иные альтернативные источники энергии — например, топливные элементы.
А к 2040 году GM собирается стать полностью климатически нейтральным: заводы GM перестанут влиять на окружающую среду, либо производитель будет так или иначе компенсировать нанесённый вред.
В начале нынешнего года GM представил новый вариант собственного логотипа. Переработанный символ призван отражать новую стратегию GM по переводу собственной модельной линейки на альтернативные виды энергии.