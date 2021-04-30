В России законсервируют завод GM-АвтоВАЗ

Завершить перемещение сборочных процессов планируется уже в нынешнем году. С августа внедорожник Lada Niva Travel начнут собирать на той же тольяттин­ской линии, где производится Lada Niva Legend. О целях переноса компания не сообщает.

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, ранее занимав­шееся выпуском Chevrolet Niva (сейчас модель известна как Lada Niva Travel), полностью перешло под контроль АвтоВАЗа в конце 2019 года. АвтоВАЗ выкупил у General Motors принад­лежавшие концерну 50% акций предприятия. Позже оно было пере­именовано в «Lada Запад Тольятти». Какая судьба ждёт завод после консервации, не уточняется.