Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross подорожал в России перед стартом продаж

В России законсервируют завод GM-АвтоВАЗ

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Дмитрий Елизаров

Тольяттинский автогигант объявил о старте проекта по переносу произ­водства обновлённой Lada Niva Travel на новую площадку. След­ствием переноса окажется консер­вация пред­приятия «Lada Запад Тольятти», ранее известного как завод GM-АвтоВАЗ.

  • Завершить перемещение сборочных процессов планируется уже в нынешнем году. С августа внедорожник Lada Niva Travel начнут собирать на той же тольяттин­ской линии, где производится Lada Niva Legend. О целях переноса компания не сообщает.

  • Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, ранее занимав­шееся выпуском Chevrolet Niva (сейчас модель известна как Lada Niva Travel), полностью перешло под контроль АвтоВАЗа в конце 2019 года. АвтоВАЗ выкупил у General Motors принад­лежавшие концерну 50% акций предприятия. Позже оно было пере­именовано в «Lada Запад Тольятти». Какая судьба ждёт завод после консервации, не уточняется.

  • Приём заказов на обновлённую Lada Niva Travel произво­дитель открыл в начале нынешнего года. Внедорожник получил заметно преображённую внешность, но интерьер и техническая составляющая практи­чески не изменились.

Как считаете, почему закрывают завод?

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