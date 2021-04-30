В России законсервируют завод GM-АвтоВАЗ
Дмитрий Елизаров
Тольяттинский автогигант объявил о старте проекта по переносу производства обновлённой Lada Niva Travel на новую площадку. Следствием переноса окажется консервация предприятия «Lada Запад Тольятти», ранее известного как завод GM-АвтоВАЗ.
Завершить перемещение сборочных процессов планируется уже в нынешнем году. С августа внедорожник Lada Niva Travel начнут собирать на той же тольяттинской линии, где производится Lada Niva Legend. О целях переноса компания не сообщает.
Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, ранее занимавшееся выпуском Chevrolet Niva (сейчас модель известна как Lada Niva Travel), полностью перешло под контроль АвтоВАЗа в конце 2019 года. АвтоВАЗ выкупил у General Motors принадлежавшие концерну 50% акций предприятия. Позже оно было переименовано в «Lada Запад Тольятти». Какая судьба ждёт завод после консервации, не уточняется.
Приём заказов на обновлённую Lada Niva Travel производитель открыл в начале нынешнего года. Внедорожник получил заметно преображённую внешность, но интерьер и техническая составляющая практически не изменились.