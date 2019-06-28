В Колорадо около 100 машин застряли из-за советов навигатора
Николай Андреев
В окрестностях американского Денвера на объездной дороге по пути к аэропорту застряли около 100 автомобилей. Как сообщает телеканал CNN, водители доверились подсказкам приложения Google Maps.
На основном шоссе, ведущем в аэропорт, произошла авария, поэтому водители решили найти альтернативный маршрут с помощью приложения Google Maps. Навигатор предложил поехать по объездной грунтовой дороге, но из-за дождя её размыло и многие машины застряли или выбрались оттуда с повреждениями.
Как рассказала Конни Монси, которая ехала в аэропорт, чтобы встретить своего мужа, приложение Google Maps предложило объезд, который занимал в два раза меньше времени, чем основной маршрут, – 43 минуты вместо 23. Она смогла добраться — благодаря полноприводному автомобилю, повредив лишь подкрылок. Однако у других машин, по ее словам, повреждения были намного серьёзнее. Также она подвезла до аэропорта двух человек, которые опаздывали на свой рейс.
В Google заявили, что грунтовая дорога не отмечена как закрытая или частная, поэтому приложение учитывало её как потенциальный объезд. Представители компании добавили, что водители должны самостоятельно принимать решения и быть внимательными.