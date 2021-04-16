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У почти 750 тысяч новых внедорожников GM могут не сработать подушки безопасности

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Дмитрий Елизаров

Американская администрация безопасности дорожного движения объявила о начале расследо­вания в адрес концерна GM. Регулятор подозревает, что на 749 312 единицах внедорожников марок Chevrolet, Cadillac и GMC подушки безопасности могут оказаться неисправными.

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  • Среди потенциально опасных моделей названы Chevrolet Silverado, Tahoe и Suburban, Cadillac Escalade, а также GMC Sierra и Yukon — все авто­мобили представляют 2020 и 2021 модельные годы, то есть являются практически новыми.

  • Регулятор заявил, что располагает информацией как минимум о шести случаях, когда подушки безопас­ности не сработали во время аварий, и это привело к травмам пассажиров. Кроме того, ведомство получило ещё девять жалоб на внезапно загорающиеся индикаторы неисправ­ности подушек на приборной панели.

  • По данным администрации, неисправность может быть связана с попаданием ржавчины в проводку управля­ющего интерфейса подушки. Целью расследо­вания будет определить масштаб проблемы и оценить её опасность для водителей выше­упомянутых внедорожников.

  • В GM на заявление регулятора уже отреагировали, заявив, что не только сотрудни­чают с Национальной админи­страцией, но и запустили собственное расследо­вание. При этом безопас­ность автомобилей в концерне назвали «наивысшим приоритетом для всей команды GM».

  • Одна из крупнейших на планете отзывных кампаний, связанных с подушками безопасности, проводилась японской компанией Takata. При аварии подушки могли не защитить пассажиров, а наоборот, нанести допол­нительные травмы. В отзыве участвуют миллионы автомобилей десятков различных брендов (более полутора миллионов из них находятся в России), а сама компания уже обанкротилась.

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