У почти 750 тысяч новых внедорожников GM могут не сработать подушки безопасности
Дмитрий Елизаров
Американская администрация безопасности дорожного движения объявила о начале расследования в адрес концерна GM. Регулятор подозревает, что на 749 312 единицах внедорожников марок Chevrolet, Cadillac и GMC подушки безопасности могут оказаться неисправными.
Среди потенциально опасных моделей названы Chevrolet Silverado, Tahoe и Suburban, Cadillac Escalade, а также GMC Sierra и Yukon — все автомобили представляют 2020 и 2021 модельные годы, то есть являются практически новыми.
Регулятор заявил, что располагает информацией как минимум о шести случаях, когда подушки безопасности не сработали во время аварий, и это привело к травмам пассажиров. Кроме того, ведомство получило ещё девять жалоб на внезапно загорающиеся индикаторы неисправности подушек на приборной панели.
По данным администрации, неисправность может быть связана с попаданием ржавчины в проводку управляющего интерфейса подушки. Целью расследования будет определить масштаб проблемы и оценить её опасность для водителей вышеупомянутых внедорожников.
В GM на заявление регулятора уже отреагировали, заявив, что не только сотрудничают с Национальной администрацией, но и запустили собственное расследование. При этом безопасность автомобилей в концерне назвали «наивысшим приоритетом для всей команды GM».
Одна из крупнейших на планете отзывных кампаний, связанных с подушками безопасности, проводилась японской компанией Takata. При аварии подушки могли не защитить пассажиров, а наоборот, нанести дополнительные травмы. В отзыве участвуют миллионы автомобилей десятков различных брендов (более полутора миллионов из них находятся в России), а сама компания уже обанкротилась.