У почти 750 тысяч новых внедорожников GM могут не сработать подушки безопасности

Среди потенциально опасных моделей названы Chevrolet Silverado, Tahoe и Suburban, Cadillac Escalade, а также GMC Sierra и Yukon — все авто­мобили представляют 2020 и 2021 модельные годы, то есть являются практически новыми.

Регулятор заявил, что располагает информацией как минимум о шести случаях, когда подушки безопас­ности не сработали во время аварий, и это привело к травмам пассажиров. Кроме того, ведомство получило ещё девять жалоб на внезапно загорающиеся индикаторы неисправ­ности подушек на приборной панели.

По данным администрации, неисправность может быть связана с попаданием ржавчины в проводку управля­ющего интерфейса подушки. Целью расследо­вания будет определить масштаб проблемы и оценить её опасность для водителей выше­упомянутых внедорожников.

В GM на заявление регулятора уже отреагировали, заявив, что не только сотрудни­чают с Национальной админи­страцией, но и запустили собственное расследо­вание. При этом безопас­ность автомобилей в концерне назвали «наивысшим приоритетом для всей команды GM».