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GM объяснил, почему внедорожник Hummer EV не такой мощный, как пикап

Новости

Кирилл Малышев

В рамках презентации электровнедорожника возрождённой марки Hummer на сессии вопросов и ответов представителей марки спросили о разнице в мощности с пикапом. У пикапа силовая установка развивает 1014 л.с., а у пятидверной модели — «всего» 842. Как пишет Muscle Cars & Trucks, на то есть объективная причина.

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  • Колёсная база у внедорожника на 229 миллиметров короче, чем у пикапа. Из-за этого для расположенных под полом аккуму­ляторов осталось меньше места. Инженеры не хотели влиять на стоимость конструкции изменением компоновки и ухудшать управля­емость за счёт повышенного центра тяжести. Поэтому просто уменьшили отдачу агрегата.

  • Зато, как отметили инженеры, благодаря полноуправля­емому шасси диаметр разворота Хаммера EV меньше, чем у более компактного Мустанга Mach-E, 10,8 метра. Кроме того, 842 силы — это всё равно отличный показатель, который выдают единицы моделей с ДВС.

  • Представители Хаммера пояснили, что конструкция машины модульная и может изменяться в соответствии с развитием технологий и запросами клиентов. После запуска первых моделей маркетологи посмотрят на спрос и, если увидят какие-то потребности, скорректи­руют гамму. Так что в будущем можно ждать различные варианты в дополнение к нынешним.

  • Как и пикап, электровнедорожник Hummer будет оснащаться адаптивной пневмо­подвеской (но не в базовой версии). Дорожный просвет регулируется в пределах 257–302 милли­метров, а с опциональным пакетом Extract Mode клиренс достигнет 404 милли­метров. Ёмкость батареи не называется, но внедорожник сможет проехать около 480 километров без подзарядки — на 80 километров меньше, чем пикап. В «базе» машина имеет 634 л.с. и цену в 100 000 долларов (7,7 миллиона рублей).

Хватит ему столько?

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