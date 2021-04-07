GM объяснил, почему внедорожник Hummer EV не такой мощный, как пикап

Колёсная база у внедорожника на 229 миллиметров короче, чем у пикапа. Из-за этого для расположенных под полом аккуму­ляторов осталось меньше места. Инженеры не хотели влиять на стоимость конструкции изменением компоновки и ухудшать управля­емость за счёт повышенного центра тяжести. Поэтому просто уменьшили отдачу агрегата.

Зато, как отметили инженеры, благодаря полноуправля­емому шасси диаметр разворота Хаммера EV меньше, чем у более компактного Мустанга Mach-E, 10,8 метра. Кроме того, 842 силы — это всё равно отличный показатель, который выдают единицы моделей с ДВС.

Представители Хаммера пояснили, что конструкция машины модульная и может изменяться в соответствии с развитием технологий и запросами клиентов. После запуска первых моделей маркетологи посмотрят на спрос и, если увидят какие-то потребности, скорректи­руют гамму. Так что в будущем можно ждать различные варианты в дополнение к нынешним.