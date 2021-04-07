GM объяснил, почему внедорожник Hummer EV не такой мощный, как пикап
Кирилл Малышев
В рамках презентации электровнедорожника возрождённой марки Hummer на сессии вопросов и ответов представителей марки спросили о разнице в мощности с пикапом. У пикапа силовая установка развивает 1014 л.с., а у пятидверной модели — «всего» 842. Как пишет Muscle Cars & Trucks, на то есть объективная причина.
Колёсная база у внедорожника на 229 миллиметров короче, чем у пикапа.
Из-заэтого для расположенных под полом аккумуляторов осталось меньше места. Инженеры не хотели влиять на стоимость конструкции изменением компоновки и ухудшать управляемость за счёт повышенного центра тяжести. Поэтому просто уменьшили отдачу агрегата.
Зато, как отметили инженеры, благодаря полноуправляемому шасси диаметр разворота Хаммера EV меньше, чем у более компактного Мустанга
Mach-E,10,8 метра. Кроме того, 842 силы — это всё равно отличный показатель, который выдают единицы моделей с ДВС.
Представители Хаммера пояснили, что конструкция машины модульная и может изменяться в соответствии с развитием технологий и запросами клиентов. После запуска первых моделей маркетологи посмотрят на спрос и, если увидят какие-то потребности, скорректируют гамму. Так что в будущем можно ждать различные варианты в дополнение к нынешним.
Как и пикап, электровнедорожник Hummer будет оснащаться адаптивной пневмоподвеской (но не в базовой версии). Дорожный просвет регулируется в пределах 257–302 миллиметров, а с опциональным пакетом Extract Mode клиренс достигнет 404 миллиметров. Ёмкость батареи не называется, но внедорожник сможет проехать около 480 километров без подзарядки — на 80 километров меньше, чем пикап. В «базе» машина имеет 634 л.с. и цену в 100 000 долларов (7,7 миллиона рублей).