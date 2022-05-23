Опубликовано видео с жёсткими прыжками суперкара T.50 — так тестировали его подвеску

Одной из целей таких тестов Дарио Франкитти назвал калибровку управляющих модулей подушек безопасности: настройка призвана исключить их срабатывание в тех случаях, когда нестандартные дорожные условия не представляют серьёзной опасности для пассажиров. К примеру, известны ситуации, когда подушки безопасности срабатывали даже после попадания одного из колёс автомобиля в неглубокую выбоину. Кроме того, специалисты GMA изучали сопротивляемость узлов ходовой части подобным дорожным неприятностям.