Опубликовано видео с жёсткими прыжками суперкара T.50 — так тестировали его подвеску

Материал по теме
Усатый спецназ: 12 главных машин инженера Марри
Немецкий стартап придумал литые диски изменяемой конфигурации
Дмитрий Елизаров
Компания Gordon Murray Automotive опубликовала видеоролик, демонстрирующий, каким испытаниям подвергался прототип суперкара T.50 во время настроек подвески. Суперкар проводят по самым разным дорожным препятствиям — например, искусственным гребёнке и колдобинам, кучам гравия и трамплинам. Связаны эти тесты с калибровкой подушек безопасности.
Представлен T.50 был ещё в августе прошлого года, но серийное производство суперкара пока не началось. Прототип, показанный в видео, будет использован как учебное пособие для механиков, которым предстоит обслуживать клиентские машины, а позже займёт своё место в музее Gordon Murray Automotive.