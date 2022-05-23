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Опубликовано видео с жёсткими прыжками суперкара T.50 — так тестировали его подвеску

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Дмитрий Елизаров

Компания Gordon Murray Automotive опубликовала видеоролик, демонстрирующий, каким испытаниям подвергался прототип суперкара T.50 во время настроек подвески. Суперкар проводят по самым разным дорожным препятствиям — например, искусственным гребёнке и колдобинам, кучам гравия и трамплинам. Связаны эти тесты с калибровкой подушек безопасности.

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  • Главными героями видео стали один из прототипов GMA T.50 и Дарио Франкитти — в прошлом титулованный итальянский гонщик, а ныне тест-пилот и консультант компании Гордона Марри. По его словам, суровые испытания предназначены как для тонкой настройки подвески — чтобы колёса в любой дорожной ситуации сохраняли максимальный контакт с покрытием, так и для оценки реакции модулей безопасности.
  • Самые суровые испытания, которым подвергли прототип T.50 XP1, — это огромная куча гравия и деревянный трамплин. На первую суперкар стоимостью более 3 миллионов долларов загнали со скоростью 30 км/ч так, что передняя часть машины оказалась висящей в воздухе. Второе испытание T.50 преодолел на скорости 70 км/ч.
  • Кроме того, суперкар гоняли через «лежачих полицейских», выложенные металлическими листами выбоины и разнокалиберные «стиральные доски», а также сталкивали с различными препятствиями. Например, одно из испытаний имитировало столкновение передним колесом с невысоким бордюром, второе — наезд на «дикого кабана». Его роль играл мягкий мешок весом 80 килограммов, а столкновение происходило на скорости 70 км/ч.
  • Одной из целей таких тестов Дарио Франкитти назвал калибровку управляющих модулей подушек безопасности: настройка призвана исключить их срабатывание в тех случаях, когда нестандартные дорожные условия не представляют серьёзной опасности для пассажиров. К примеру, известны ситуации, когда подушки безопасности срабатывали даже после попадания одного из колёс автомобиля в неглубокую выбоину. Кроме того, специалисты GMA изучали сопротивляемость узлов ходовой части подобным дорожным неприятностям.
  • Гордон Марри называл T.50 идеологическим преемником культового McLaren F1. Суперкар получил трёхместный салон аналогичной компоновки и схожую схему дверей, а также покрытый золотом моторный отсек. При этом T.50 отличается 663-сильным безнаддувным V12 объёмом 3,9 литра и встроенным в заднюю часть кузова вентилятором, увеличивающим прижимную силу.

Представлен T.50 был ещё в августе прошлого года, но серийное производство суперкара пока не началось. Прототип, показанный в видео, будет использован как учебное пособие для механиков, которым предстоит обслуживать клиентские машины, а позже займёт своё место в музее Gordon Murray Automotive.

Доводилось испытывать что-то подобное на дороге?

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