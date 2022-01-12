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GM запустит сервис по продаже автомобилей с пробегом

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Кирилл Малышев

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Американская корпорация General Motors представила проект CarBravo. Это фирменный сервис по продаже автомобилей с пробегом. Его запуск запланирован на весну этого года.

  • Как сообщает GM, база данных сервиса будет включать не только подержанные машины, принятые дилерами по программе trade-in. Потенциальные покупатели увидят также ассортимент некоего «центрального склада подержанных автомобилей GM». В программе будут представлены машины всех марок, а не только входящих в состав корпорации.
  • Разработанная для нового сервиса онлайн-платформа обладает удобным интерфейсом. Пользователи увидят окончательные, реальные цены, панорамный обзор автомобиля, всю его историю обслуживания. Выявленные неисправности перед передачей клиенту будут устранены в соответствии со стандартами GM.
  • Все стадии покупки можно пройти по выбору: в дилерском центре, онлайн или в смешанном виде. Тест-драйвы также, при наличии такой возможности, реально провести у дилера или около собственного дома или офиса. Покупатели получат полный ассортимент финансовых инструментов для покупки. Предоставят и гарантию. Её условия будут зависеть от конкретной машины.
  • Регистрация дилеров для работы с CarBravo уже началась.

В начале января стало известно, что GM лишился по итогам 2021 года титула крупнейшего автопроизводителя США. Это случилось впервые за 90 лет. Первой оказалась Toyota, сумевшая преодолеть кризис с поставками микрочипов с минимальными потерями.

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