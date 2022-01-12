GM запустит сервис по продаже автомобилей с пробегом

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Американская корпорация General Motors представила проект CarBravo. Это фирменный сервис по продаже автомобилей с пробегом. Его запуск запланирован на весну этого года.
В начале января стало известно, что GM лишился по итогам 2021 года титула крупнейшего автопроизводителя США. Это случилось впервые за 90 лет. Первой оказалась Toyota, сумевшая преодолеть кризис с поставками микрочипов с минимальными потерями.