GM запустит сервис по продаже автомобилей с пробегом

Все стадии покупки можно пройти по выбору: в дилерском центре, онлайн или в смешанном виде. Тест-драйвы также, при наличии такой возможности, реально провести у дилера или около собственного дома или офиса. Покупатели получат полный ассортимент финансовых инструментов для покупки. Предоставят и гарантию. Её условия будут зависеть от конкретной машины.

Регистрация дилеров для работы с CarBravo уже началась.

В начале января стало известно, что GM лишился по итогам 2021 года титула крупнейшего автопроизводителя США. Это случилось впервые за 90 лет. Первой оказалась Toyota, сумевшая преодолеть кризис с поставками микрочипов с минимальными потерями.