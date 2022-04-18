Корпорация GM запатентовала робомобиль для обучения вождению

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Дмитрий Елизаров
Концерн General Motors нашёл новое применение транспорту с автономной системой управления. Как пишет Motor1, в патентные органы США подана заявка на регистрацию концепции учебного автомобиля с системой, способной контролировать действия неопытного водителя и давать рекомендации по исправлению ошибок.
Когда именно новая концепция обучения вождению может быть реализована на практике, пока не уточняется. При этом в марте нынешнего года в США официально разрешили автопроизводителям не оснащать беспилотники органами управления — но только в том случае, если иных режимов движения, кроме автономного, у средства транспорта не предусмотрено.