Корпорация GM запатентовала робомобиль для обучения вождению

Искусственный интеллект сможет, учитывая окружающую обстановку, оценивать манеру вождения водителя-курсанта. Анализируя весь массив данных, электроника будет в режиме реального времени советовать водителю, как стоило бы поступить в той или иной ситуации — вплоть до рекомендаций по правильному нажатию акселератора или вращению рулевого колеса.

Замечая прогресс курсанта, бортовая система сможет разрешать ему передвигаться с более высокой скоростью.

В GM считают, что внедрение таких тренировочных робомобилей позволит сократить число инструкторов-людей и, соответственно, сделает саму программу обучения доступнее и дешевле. Кроме того, школам вождения с помощью автономного транспорта будет проще оптимизировать собственные графики обучения.

В качестве ещё одного аргумента изобретатели приводят вероятные ситуации, когда даже на полностью автономном автомобиле человеку понадобится взять управление на себя — для личного удовольствия либо на территории, на которой беспилотник не может ориентироваться. Робомобили-инструкторы способны заранее подготовить водителей к подобным ситуациям.

Когда именно новая концепция обучения вождению может быть реализована на практике, пока не уточняется. При этом в марте нынешнего года в США официально разрешили автопроизводителям не оснащать беспилотники органами управления — но только в том случае, если иных режимов движения, кроме автономного, у средства транспорта не предусмотрено.