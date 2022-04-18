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Корпорация GM запатентовала робомобиль для обучения вождению

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Дмитрий Елизаров

Концерн General Motors нашёл новое применение транспорту с автономной системой управления. Как пишет Motor1, в патентные органы США подана заявка на регистрацию концепции учебного автомобиля с системой, способной контролировать действия неопытного водителя и давать рекомендации по исправлению ошибок.

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  • Искусственный интеллект сможет, учитывая окружающую обстановку, оценивать манеру вождения водителя-курсанта. Анализируя весь массив данных, электроника будет в режиме реального времени советовать водителю, как стоило бы поступить в той или иной ситуации — вплоть до рекомендаций по правильному нажатию акселератора или вращению рулевого колеса.
  • Замечая прогресс курсанта, бортовая система сможет разрешать ему передвигаться с более высокой скоростью.
  • В GM считают, что внедрение таких тренировочных робомобилей позволит сократить число инструкторов-людей и, соответственно, сделает саму программу обучения доступнее и дешевле. Кроме того, школам вождения с помощью автономного транспорта будет проще оптимизировать собственные графики обучения.
  • В качестве ещё одного аргумента изобретатели приводят вероятные ситуации, когда даже на полностью автономном автомобиле человеку понадобится взять управление на себя — для личного удовольствия либо на территории, на которой беспилотник не может ориентироваться. Робомобили-инструкторы способны заранее подготовить водителей к подобным ситуациям.

Когда именно новая концепция обучения вождению может быть реализована на практике, пока не уточняется. При этом в марте нынешнего года в США официально разрешили автопроизводителям не оснащать беспилотники органами управления — но только в том случае, если иных режимов движения, кроме автономного, у средства транспорта не предусмотрено.

Хотели бы обучаться вождению с роботом-инструктором?

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