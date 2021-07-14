GM построит центр по разработке летающих машин и луноходов

Корпорация General Motors построит в калифорнийском городе Пасадена новый кампус. В нём инженеры и дизайнеры станут работать над транспортными средствами будущего. Инвестиции в проект составят 71 миллион долларов, пишет Reuters.

В кампусе появятся лаборатории по инновациям и помещения для иммерсивных технологий. Специалисты будут работать, в том числе, над проектами дополненной и виртуальной реаль­ности. Автономные автомобили станут одним из самых банальных направлений, потому что здесь начнут создавать летающие машины и даже луноходы.

Место для будущего кампуса выбрано неслучайно. Оно располагается недалеко от ведущих школ дизайна и университетов США. Это облегчит GM поиск и найм молодых перспективных специалистов.

GM совместно с Hyundai Motor объявили, что форсируют разработку своими подразделениями летающих автомобилей. Корейская сторона рассчитывает запустить свой проект в эксплуатацию уже в 2025 году, американцы говорят о 2030 годе. Ещё предстоит решить не только технические вопросы, но также и законодательные. А ещё — создать инфраструктуру для нового вида транспорта.

В январе входящий в состав GM бренд Cadillac показал персональное воздушное транспортное средство под названием Vertical Take-Off and Landing Drone. Он оснащён четырьмя винтами и способен разгоняться в полёте до 90 км﻿/﻿ч. Человек в капсуле дрона сидит почти вертикально. Передняя панель капсулы полностью прозрачная для улучшения обзорности и полностью лишённая органов управления.