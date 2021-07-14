Потрясающие автобусы из детства, очень мощный грузовик из Китая и фантастическая мастерская фаната Mazda RX-7. Главное за день

GM построит центр по разработке летающих машин и луноходов

Новости

Кирилл Малышев

Корпорация General Motors построит в калифорнийском городе Пасадена новый кампус. В нём инженеры и дизайнеры станут работать над транспортными средствами будущего. Инвестиции в проект составят 71 миллион долларов, пишет Reuters.

  • В кампусе появятся лаборатории по инновациям и помещения для иммерсивных технологий. Специалисты будут работать, в том числе, над проектами дополненной и виртуальной реаль­ности. Автономные автомобили станут одним из самых банальных направлений, потому что здесь начнут создавать летающие машины и даже луноходы. 
  • Место для будущего кампуса выбрано неслучайно. Оно располагается недалеко от ведущих школ дизайна и университетов США. Это облегчит GM поиск и найм молодых перспективных специалистов. 
  • GM совместно с Hyundai Motor объявили, что форсируют разработку своими подразделениями летающих автомобилей. Корейская сторона рассчитывает запустить свой проект в эксплуатацию уже в 2025 году, американцы говорят о 2030 годе. Ещё предстоит решить не только технические вопросы, но также и законодательные. А ещё — создать инфраструктуру для нового вида транспорта. 

В январе входящий в состав GM бренд Cadillac показал персональное воздушное транспортное средство под названием Vertical Take-Off and Landing Drone. Он оснащён четырьмя винтами и способен разгоняться в полёте до 90 км﻿/﻿ч. Человек в капсуле дрона сидит почти вертикально. Передняя панель капсулы полностью прозрачная для улучшения обзорности и полностью лишённая органов управления.

Видите потребность в летающих машинах?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение