GM планирует заработать до 25 миллиардов долларов на опциях по подписке

По мнению экспертов издания реализация подписки на опции сделает компании (включая концерн GM) конкурентами тех фирм, с которыми они ранее не соперничали. Это, к примеру, различные медиасервисы наподобие Netflix или Spotify, которые

также взимают ежемесячную плату за доступ к контенту.