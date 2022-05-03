GM планирует заработать до 25 миллиардов долларов на опциях по подписке
Дмитрий Елизаров
Концерн General Motors рассчитал собственную модель предложения дополнительных опций по подписке. Как пишет Axios, по мнению концерна в ближайшие годы автовладельцы будут готовы платить за них до 135 долларов в месяц. Это позволит GM заработать к 2030 году до 25 миллиардов долларов. Однако по мнению экспертов издания найденная производителем новая ниша может оказаться не столь доходной.
- Схема подписки предполагает внесение ежемесячной платы за доступ к опциям, которые аппаратно уже установлены на автомобиль. Это позволит автовладельцам, к примеру, опробовать некоторые функции в течение короткого времени, чтобы решить, нужны ли они, или отключать функции, в данный момент не требующиеся.
- Автопроизводители рассматривают эту схему как форму дополнительного дохода. Например, вице-президент GM Алан Векслер заявил о смене традиционной бизнес-модели благодаря появлению возможности предоставлять мобильные услуги.
- По мнению экспертов издания реализация подписки на опции сделает компании (включая концерн GM) конкурентами тех фирм, с которыми они ранее не соперничали. Это, к примеру, различные медиасервисы наподобие Netflix или Spotify, которые также взимают ежемесячную плату за доступ к контенту.
- Кроме того, издание отмечает, что цены на автомобили растут, а это увеличивает количество людей, которые приобретают их в кредит или лизинг. Таким образом, плата за опции по подписке добавится к их ежемесячным взносам за сам автомобиль. По этим причинам количество желающих пользоваться опциями за регулярную плату может оказаться меньше, чем рассчитывают автопроизводители.
Согласно ранее опубликованному исследованию вносить ежемесячную плату за опции оказались готовы только 25% автомобилистов. Остальные уверены, что традиционные функции наподобие подогрева сидений или оборудования, влияющего на безопасность, должны быть включены в стоимость автомобиля изначально.