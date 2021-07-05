GM решил отказаться от CD-плееров в своих автомобилях

Корпорация General Motors заявила о скором исключении из списка опций для своих автомобилей такого устройства, как CD-плеер. Как уточняет GM Authority, машины компании окончательно перестанут комплектовать проигрывателями компакт-дисков в 2022 году. Это коснётся, впрочем, только легкового модельного ряда, так как на некоторых коммерческих моделях CD-плееры всё же сохранятся.