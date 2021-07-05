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GM решил отказаться от CD-плееров в своих автомобилях

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Дмитрий Елизаров

Корпорация General Motors заявила о скором исключении из списка опций для своих автомобилей такого устройства, как CD-плеер. Как уточняет GM Authority, машины компании окончательно перестанут комплектовать проигрывателями компакт-дисков в 2022 году. Это коснётся, впрочем, только легкового модельного ряда, так как на некоторых коммерческих моделях CD-плееры всё же сохранятся.


  • Для большинства моделей Genеral Motors доступ к CD-плеерам был перекрыт ещё в 2021 модельном году, однако покупатели вэнов Chevrolet Express и GMC Savana пока могут заказать такие устройства за доплату в 150 долларов (11 тысяч рублей). Со сменой модельного года эта возмож­ность будет закрыта, но грузовики семейств Chevrolet Silverado Medium Duty и Low Cab Forward оснащать проигрывате­лями компакт-дисков всё же продолжат.
  • Примечательно, что издание получило множество комментариев в защиту компакт-дисков от пользователей, возмущённых таким решением производителя. Они приводят в качестве аргументов, к примеру, нежелание пользоваться телефоном в качестве источника звука или наличие большой коллекции компакт-дисков.
  • Прочие крупные производители, выпускающие автомобили для американского рынка, — скажем, Ford, Toyota и Honda — отказались от этой опции ещё до 2016 года, перейдя на более современные медиасистемы с возможностью подключения смартфонов.

CD-плеер сейчас не входит и в состав набора оборудования для авто­мобилей марки Lada. Дорогие комплектации АвтоВАЗ оснащает недавно представ­ленной медиа­системой EnjoY Pro, а более доступные (например, Lada Granta в версии Comfort) комплектует аудио­системой с USB-портом и слотом для SD-карты.

А у вас в машине есть CD-плеер?

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