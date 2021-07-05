GM решил отказаться от CD-плееров в своих автомобилях
Дмитрий Елизаров
Корпорация General Motors заявила о скором исключении из списка опций для своих автомобилей такого устройства, как CD-плеер. Как уточняет GM Authority, машины компании окончательно перестанут комплектовать проигрывателями компакт-дисков в 2022 году. Это коснётся, впрочем, только легкового модельного ряда, так как на некоторых коммерческих моделях CD-плееры всё же сохранятся.
- Для большинства моделей Genеral Motors доступ к CD-плеерам был перекрыт ещё в 2021 модельном году, однако покупатели вэнов Chevrolet Express и GMC Savana пока могут заказать такие устройства за доплату в 150 долларов (11 тысяч рублей). Со сменой модельного года эта возможность будет закрыта, но грузовики семейств Chevrolet Silverado Medium Duty и Low Cab Forward оснащать проигрывателями компакт-дисков всё же продолжат.
- Примечательно, что издание получило множество комментариев в защиту компакт-дисков от пользователей, возмущённых таким решением производителя. Они приводят в качестве аргументов, к примеру, нежелание пользоваться телефоном в качестве источника звука или наличие большой коллекции компакт-дисков.
- Прочие крупные производители, выпускающие автомобили для американского рынка, — скажем, Ford, Toyota и Honda — отказались от этой опции ещё до 2016 года, перейдя на более современные медиасистемы с возможностью подключения смартфонов.
CD-плеер сейчас не входит и в состав набора оборудования для автомобилей марки Lada. Дорогие комплектации АвтоВАЗ оснащает недавно представленной медиасистемой EnjoY Pro, а более доступные (например, Lada Granta в версии Comfort) комплектует аудиосистемой с USB-портом и слотом для SD-карты.