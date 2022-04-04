Корпорация GM опубликовала загадочный эскиз: возможно, это электрокроссовер Corvette

Дизайнерское подразделение корпорации General Motors обнародовало поисковый эскиз некоего спортивного вседорожника, не сопроводив его никакими детальными пояснениями. Издание Motor1, основываясь на некоторых деталях, предполагает, что эскиз служит намёком на скорое появление электрического вседорожника Corvette — он мог бы стать конкурентом для Ford Mustang Mach-E.