Корпорация GM опубликовала загадочный эскиз: возможно, это электрокроссовер Corvette

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Дмитрий Елизаров
Дизайнерское подразделение корпорации General Motors обнародовало поисковый эскиз некоего спортивного вседорожника, не сопроводив его никакими детальными пояснениями. Издание Motor1, основываясь на некоторых деталях, предполагает, что эскиз служит намёком на скорое появление электрического вседорожника Corvette — он мог бы стать конкурентом для Ford Mustang Mach-E.
В декабре прошлого года американский автогигант объявил о запуске программы по переводу на электротягу классических моделей. GM планирует вывести на рынок «коробочную» силовую установку под названием eCrate, купить которую и заменить ею бензиновый мотор сможет любой желающий.