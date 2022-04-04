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Корпорация GM опубликовала загадочный эскиз: возможно, это электрокроссовер Corvette

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Дмитрий Елизаров

Дизайнерское подразделение корпорации General Motors обнародовало поисковый эскиз некоего спортивного вседорожника, не сопроводив его никакими детальными пояснениями. Издание Motor1, основываясь на некоторых деталях, предполагает, что эскиз служит намёком на скорое появление электрического вседорожника Corvette — он мог бы стать конкурентом для Ford Mustang Mach-E.

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  • Кроссовер на эскизе имеет светодиодную оптику, соединённую светящейся полосой, развитые колёсные арки и динамичный силуэт. Принадлежность к семейству Corvette в его внешности выдают характерные чёрные вставки по бортам, по форме очень похожие на очертания воздухозаборников нынешнего Corvette C8.
  • Издание отмечает, что дизайнеры GM регулярно делятся скетчами, не имеющими отношения к реальности. Однако слухи о возможной разработке корпорацией спортивного электровседорожника ходят с 2019 года. В январе 2021-го Automotive News со ссылкой на источники агентства Bloomberg сообщало, что GM работает как минимум над одним концепт-каром, который может стать родоначальником целого семейства электромобилей под названием Corvette — для этого культовое название выделят в самостоятельный суббренд.
  • Предполагается, что бензиновый среднемоторный суперкар перевоплотится в электрический вседорожник к 2025 году.

В декабре прошлого года американский автогигант объявил о запуске программы по переводу на электротягу классических моделей. GM планирует вывести на рынок «коробочную» силовую установку под названием eCrate, купить которую и заменить ею бензиновый мотор сможет любой желающий.

Будете приветствовать превращение Corvette в кроссовер?

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