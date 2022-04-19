Audi представила urbansphere — 5,5-метровый минивэн с убирающимся рулём и автономностью 750 километров

GM окончательно уходит из России: машин больше не будет, дилерские центры закроют

Новости

Кирилл Малышев

Американская корпорация General Motors решила не возобновлять поставки автомобилей в Россию. Как стало известно «Коммерсанту», производитель полностью уходит с нашего рынка.

Читайте нас в Дзене!
  • Издание сообщает, что дилеры получили уведомления, что новых машин больше не будет. Хотя сейчас их поставки и так запрещены в рамках санкций, они не будут восстановлены в случае их снятия.
  • Российское представительство расформируют, сотрудников уволят. Что будет с сервисной и гарантийной поддержкой, поставками запасных частей, пока неясно. В России корпорация GM была представлена марками Chevrolet и Cadillac.
  • Корпорация стала первым автопроизводителем, объявившим именно о полном уходе из России с момента начала событий на Украине. Остальные компании пока «приостановили» деятельность на нашем рынке до дальнейшего прояснения ситуации.

Сегодня стало известно о приостановке сборки Ситроенов, Пежо и Опелей на калужском заводе ПСМА. О закрытии предприятия речи пока не идёт, однако представители компании прямо заявили о необходимости соблюдать введённые санкции.

Жалеете об уходе GM?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение