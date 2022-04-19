GM окончательно уходит из России: машин больше не будет, дилерские центры закроют

Материал по теме
России разрешили выпускать упрощённые автомобили
Audi представила urbansphere — 5,5-метровый минивэн с убирающимся рулём и автономностью 750 километров
Кирилл Малышев
Американская корпорация General Motors решила не возобновлять поставки автомобилей в Россию. Как стало известно «Коммерсанту», производитель полностью уходит с нашего рынка.
Сегодня стало известно о приостановке сборки Ситроенов, Пежо и Опелей на калужском заводе ПСМА. О закрытии предприятия речи пока не идёт, однако представители компании прямо заявили о необходимости соблюдать введённые санкции.