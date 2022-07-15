GM хочет заняться реставрацией своих классических моделей

Цены на классические и винтажные автомобили в последние годы заметно выросли. Издание предполагает, что руководство General Motors таким способом может рассчитывать заработать на этой тенденции, используя собственные возможности

, базу данных

и авторитет. Не исключено, обладатели старых машин в удручающем состоянии предпочтут обратиться за их восстановлением непосредственно на завод, а не в частные мастерские.