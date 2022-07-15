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GM хочет заняться реставрацией своих классических моделей

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Дмитрий Елизаров

Концерн General Motors по примеру ряда других производителей хочет запустить заводское подразделение по реставрации автомобильной классики. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на патентные органы, в документации которых появилась заявка на регистрацию торговой марки GM Restoration.

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  • Цены на классические и винтажные автомобили в последние годы заметно выросли. Издание предполагает, что руководство General Motors таким способом может рассчитывать заработать на этой тенденции, используя собственные возможности, базу данных и авторитет. Не исключено, обладатели старых машин в удручающем состоянии предпочтут обратиться за их восстановлением непосредственно на завод, а не в частные мастерские.
  • По другой версии, GM под новой маркой может наладить выпуск новых запчастей для наиболее распространённых моделей прошлых лет. Производство комплектующих для ретромобилей практикуют, например, Porsche, Mercedes-Benz и Toyota.

Одним из самых масштабных проектов в рамках заводской реставрации стала программа Nismo, подразделения концерна Nissan. Специалисты подразделения в прошлом году заявили, что готовы восстановить до заводского состояния раритетные Skyline GT-R, и даже показали на примере купе в кузове R32, как это происходит.

А у вас случайно нет чего бы отреставрировать?

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