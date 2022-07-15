GM хочет заняться реставрацией своих классических моделей

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Дмитрий Елизаров
Концерн General Motors по примеру ряда других производителей хочет запустить заводское подразделение по реставрации автомобильной классики. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на патентные органы, в документации которых появилась заявка на регистрацию торговой марки GM Restoration.
Одним из самых масштабных проектов в рамках заводской реставрации стала программа Nismo, подразделения концерна Nissan. Специалисты подразделения в прошлом году заявили, что готовы восстановить до заводского состояния раритетные Skyline GT-R, и даже показали на примере купе в кузове R32, как это происходит.