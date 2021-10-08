GM намерен обойти Tesla с электрокроссовером за 30 000 долларов (и не только)

Сейчас GM в США уступает по продажам электро­мобилей только компании Илона Маска. Однако шансов обойти Теслу пока нет, потому что разрыв между брендами колоссальный. Кроме того, у GM на повестке дня отзывная кампания в связи с самовоз­горающи­мися электро­мобилями Bolt, что также негативно влияет на имидж бренда.

Концерн выпустит несколько электрических моделей на модульной платформе Ultium modular EV. Среди них будут паркетники под марками Buick и Cadillac, пикапы и внедорожники Chevrolet, GMC и Hummer. Основные же надежды связаны с доступным крос­совером Chevrolet стоимостью около 30 000 долларов.

На развитие экологичного направления своего бизнеса концерн намерен использовать прибыль от продажи машин с ДВС, которые сейчас и ещё в течение как минимум нескольких лет останутся основой производ­ственной программы концерна. GM заявил, что к 2030 году только около половины мощностей компании будут способны производить электро­мобили.

General Motors ожидает, что в течение двух лет сможет вывести на коммер­ческие рельсы своё роботи­зированное такси Cruise. Инвесторам пообещали прибыль в 50 миллиардов долларов за два года. Для этого проект должен получить добро от властей как абсолютно безопасный для клиентов.