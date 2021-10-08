GM намерен обойти Tesla с электрокроссовером за 30 000 долларов (и не только)

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GM ожидает огромной прибыли от своего роботакси за два года
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Кирилл Малышев
Концерн General Motors намерен обойти Теслу на американском рынке и стать лидером в сегменте электрокаров. Для этого компания выпустит несколько «зелёных» моделей, включая доступную, стоимостью 30 000 долларов (2,15 миллиона рублей), пишет Electrek.
General Motors ожидает, что в течение двух лет сможет вывести на коммерческие рельсы своё роботизированное такси Cruise. Инвесторам пообещали прибыль в 50 миллиардов долларов за два года. Для этого проект должен получить добро от властей как абсолютно безопасный для клиентов.