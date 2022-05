Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

У всех версий будет семиместный салон, пневматическая подвеска и три варианта комплектаций на выбор. Сторонники моторов на тяжёлом топливе смогут выбирать между исполнениями Premium, Luxury и First Class, а бензиновый GLS предложат в комплектациях Premium Plus, Sport и First Class.