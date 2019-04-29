Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

В исполнении Luxury — четырёхзонный климат, аудиосистема Burmester, автономный обогреватель, доводчики дверей, 22-дюймовые колёса и стеклоочистители Magic Vision Control с форсунками омывателей в щётках. Вариант под названием Sport отличается от этой комплектации дополнительным AMG-стайлингом снаружи и внутри.

Топовая версия First Class оснащена ещё и гидропневматической подвеской E-Active Body Control (той самой, которая умеет прыгать) и мультиконтурными креслами с массажем.

Самая мощная модификация Mercedes-Benz GLS 580 (489 л.с.) с V-образной «восьмёркой» до России не доберётся. Главный соперник GLS на рынке, большой BMW X7, тоже прибыл к нам без топовой версии.