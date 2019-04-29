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Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

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Андрей Шульдешов

В распоряжении издания Авторевю оказалась информация о спецификациях кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения.

В России новый большой кроссовер будет доступен либо в дизельной версии GLS 400d с 2,9-литровым двигателем мощностью 330 л.с., либо в бензиновой GLS 450 с трёхлитровой «шестёркой» мощностью 367 л.с. Коробки передач одинаковые — с девятиступенчатым автоматом, а привод — полный 4Matic+ на базе электронноуправляемой муфты.

  • У всех версий будет семиместный салон, пневматическая подвеска и три варианта комплектаций на выбор. Сторонники моторов на тяжёлом топливе смогут выбирать между исполнениями Premium, Luxury и First Class, а бензиновый GLS предложат в комплектациях Premium Plus, Sport и First Class. 

  • Машины в комплектации First Class будут поставляться из США, остальные сойдут с конвейера нового завода Daimler в Подмосковье.

  • В базовой версии Premium GLS снабдят медиасистемой MBUX с навигацией, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, люком и подогревом всех сидений. В версии Premium Plus дополнительно появятся боковые подушки безопасности для второго ряда, вентиляция передних кресел и камеры кругового обзора.

  • В исполнении Luxury — четырёхзонный климат, аудиосистема Burmester, автономный обогреватель, доводчики дверей, 22-дюймовые колёса и стеклоочистители Magic Vision Control с форсунками омывателей в щётках. Вариант под названием Sport отличается от этой комплектации дополнительным AMG-стайлингом снаружи и внутри.

  • Топовая версия First Class оснащена ещё и гидропневматической подвеской E-Active Body Control (той самой, которая умеет прыгать) и мультиконтурными креслами с массажем.

  • Самая мощная модификация Mercedes-Benz GLS 580 (489 л.с.) с V-образной «восьмёркой» до России не доберётся. Главный соперник GLS на рынке, большой BMW X7, тоже прибыл к нам без топовой версии.

  • Российские цены на новый Mercedes-Benz GLS будут объявлены после майских праздников, а продажи начнутся осенью или даже ближе к концу года.

Mercedes-Benz GLS или BMW X7?

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