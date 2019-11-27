На российских дорогах появилась светящаяся разметка

В поверхность дорожного покрытия рядом с обычной разметкой вмонтированы светодиодные маячки. Они питаются от солнечных батарей в светлое время суток и мерцают ночью. При этом элементы системы не выступают над асфальтом, поэтому не мешают движению.

Сейчас светящаяся разметка есть на 20 участках трасс с большими перепадами высот. Всего на протяжении более 11 кило­метров дорог в четырёх регионах установлено 8 тысяч светодиодных маячков. В будущем планируется применять её и в других регионах России.