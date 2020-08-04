Посмотрите на перчатки для замены колеса в темноте. В них встроен фонарик

В американском интернет-магазине Amazon.com в продаже появились необычные «полу­перчатки» для работы в условиях плохого освещения. Их особен­ность — свето­диоды, размещённые на указа­тельном и большом пальцах. Эти пальцы, по мнению разра­ботчиков, больше других заняты практически в любом действии человека руками.