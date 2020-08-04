В России введён новый стандарт на автомобильные номера

Посмотрите на перчатки для замены колеса в темноте. В них встроен фонарик

Новости

Кирилл Малышев

В американском интернет-магазине Amazon.com в продаже появились необычные «полу­перчатки» для работы в условиях плохого освещения. Их особен­ность — свето­диоды, размещённые на указа­тельном и большом пальцах. Эти пальцы, по мнению разра­ботчиков, больше других заняты практически в любом действии человека руками. 

1/6

  • Питаются фонарики от пары батареек-таблеток CR2016 — по одной на каждую руку. Одного элемента питания хватает на 30 часов. В комплект входит мини­атюрная отвёртка для замены аккуму­лятора. Есть защита от влаги, но погружения в воду устройство не переносит.

  • Продавцы предлагают два базовых сценария использо­вания перчаток — работа с электро­проводкой и ночной ремонт машины, например, замена колеса.

  • Перчатки стоят 9–10 долларов за штуку (на одну руку) или 13–15 долларов за пару.

Понравились пальцы с подсветкой?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение