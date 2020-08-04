Посмотрите на перчатки для замены колеса в темноте. В них встроен фонарик
Кирилл Малышев
В американском интернет-магазине Amazon.com в продаже появились необычные «полуперчатки» для работы в условиях плохого освещения. Их особенность — светодиоды, размещённые на указательном и большом пальцах. Эти пальцы, по мнению разработчиков, больше других заняты практически в любом действии человека руками.
Питаются фонарики от пары батареек-таблеток CR2016 — по одной на каждую руку. Одного элемента питания хватает на 30 часов. В комплект входит миниатюрная отвёртка для замены аккумулятора. Есть защита от влаги, но погружения в воду устройство не переносит.
Продавцы предлагают два базовых сценария использования перчаток — работа с электропроводкой и ночной ремонт машины, например, замена колеса.
Перчатки стоят 9–10 долларов за штуку (на одну руку) или 13–15 долларов за пару.