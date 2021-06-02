Чек-лист: что положить в бардачок машины, собираясь в путешествие

Монтажный набор и мелкие гаджеты

Среди расходных материалов, которые полезно хранить в бардачке, — изолента, скотч, армирующая лента и пластиковые стяжки. Эти предметы занимают мало места, но способны пригодиться в путешествии.

Машины с‎ номерами другого региона могут стать целью мошенников, прово­цирующих авто­подставы. Решать спорные вопросы, в том числе и с сотрудниками ГИБДД, проще, когда в автомобиле есть исправный видео­регистратор и запасная карта памяти. Если на камеру попадёт неприятная дорожная ситуация (или падение метеорита) — что-то такое, что нужно сохранить, — то просто остановите запись и замените карту памяти.

Рации CB — важный гаджет для профессиональных путеше­ственников: дальнобойщикам они под­сказывают дорогу и преду­преждают о пробках или постах ГАИ. Но если в путеше­ствие едут дети, есть риск пополнить их словарный запас нежелатель­ной лексикой суровых водителей. Для поездок несколькими машинами удобно иметь в каждом экипаже простые бытовые рации с дальностью связи до четырёх кило­метров — этого достаточно для общения и согласования остановок в пути.