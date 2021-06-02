Чек-лист: что положить в бардачок машины, собираясь в путешествие
Дарья Хижняк
Закрытое отделение с пассажирской стороны автомобиля — перчаточно-вещевой ящик, или просто бардачок, — изначально придумали для хранения водительских перчаток, портсигара и других мелких вещиц. Но в современных автомобилях в эти отсеки помещаются вещи крупнее и функциональнее — например, полезные гаджеты и аксессуары. Автоэксперт Алексей Рузанов и опытные путешественники Руслан Внедорожный, Богдан Булычев и Алексей Жирухин рассказали, что стоит положить в бардачок, собираясь в дальнюю поездку. Но для начала несколько общих советов.
Чтобы укомплектовать бардачок перед путешествием чем-то действительно нужным, сначала его необходимо разобрать. Многие не делают это регулярно, и бардачок превращается в склад бесполезных вещей, где — подальше от глаз — может храниться пакет прошлогоднего печенья и стопка старых чеков с разных АЗС.
Освобождая место, не спешите выкладывать страховки и полисы. Пока электронный документооборот окончательно не вытеснил бумажный (читайте материал об электронных ПТС, а также о правах и СТС), за отсутствие реальных документов предусмотрены санкции.
Остальные предметы, которые хранятся в бардачке, должны отвечать трём критериям: иметь практическую ценность, быть всегда под рукой, а также занимать мало места.
Монтажный набор и мелкие гаджеты
Среди расходных материалов, которые полезно хранить в бардачке, — изолента, скотч, армирующая лента и пластиковые стяжки. Эти предметы занимают мало места, но способны пригодиться в путешествии.
Машины с номерами другого региона могут стать целью мошенников, провоцирующих автоподставы. Решать спорные вопросы, в том числе и с сотрудниками ГИБДД, проще, когда в автомобиле есть исправный видеорегистратор и запасная карта памяти. Если на камеру попадёт неприятная дорожная ситуация (или падение метеорита) — что-то такое, что нужно сохранить, — то просто остановите запись и замените карту памяти.
Рации CB — важный гаджет для профессиональных путешественников: дальнобойщикам они подсказывают дорогу и предупреждают о пробках или постах ГАИ. Но если в путешествие едут дети, есть риск пополнить их словарный запас нежелательной лексикой суровых водителей. Для поездок несколькими машинами удобно иметь в каждом экипаже простые бытовые рации с дальностью связи до четырёх километров — этого достаточно для общения и согласования остановок в пути.
Солнцезащитные очки и визитки
Путешествую по России уже два года. Планируя поездку, стараюсь подготовить машину к непредвиденным обстоятельствам, которые вносят дискомфорт при передвижении на длинные расстояния. Одна из таких вещиц — солнечные очки. В нужный момент они защитят от бликов мокрого асфальта или снега на обочине трассы.
Кроме этого, в моём бардачке лежат визитки на случай интересных знакомств и небольшие сувениры: люблю обмениваться чем-то памятным с людьми, которых встречаю по пути и которым оказывается близка моя философия жизни.
Фонарик, бумажная карта и талисман
В бардачок машины стоит положить вещи, которые вам понадобятся в случае экстренной ситуации. Например, фонарик. Поломка может произойти в тёмное время суток, а без света найти и устранить неисправность почти невозможно. Там же должны храниться нож и спутниковый телефон, если вы собрались путешествовать по отдалённым районам, где нет связи.
Стоит взять и обычную бумажную карту. Чаще всего интернет в регионе дорогой (или его может не быть вообще), а приём сигнала GPS — неустойчивый.
В моём бардачке, кроме того, всегда лежит талисман, который мне подарили подписчики, — отполированная водами Байкала палочка.
Мультитул и дождевик
Я посетил 55 стран. За время путешествий у меня сложился определённый набор вещей, которые всегда лежат в бардачке. Во-первых, документы на машину. Во-вторых, пара фонариков (лучше выбирать маленького размера со светодиодами) и мультитул. Хорошо, если в нём есть острый нож, серрейторный нож, плоскогубцы и кусачки для зачистки. Этот минимальный набор инструментов может пригодиться, если нужно починить машину.
Содержимое перчаточно-вещевого ящика отражает степень предусмотрительности и аккуратности водителя. Например, не у каждого с собой есть накидка от дождя, а зря. Она занимает мало места, но очень выручает в плохую погоду — например, если придётся поменять пробитое колесо.
Итак, проверяем:
Пакет документов на автомобиль. Стандартный набор документов на автомобиль включает в себя свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), паспорт транспортного средства, страховой полис и документы для подтверждения права собственности на машину. Хорошо иметь два комплекта — оригиналы и копии. Обязательные — СТС и страховку, но если едете далеко и надолго, то возьмите с собой копию ПТС.
Монтажный набор. Не спрашивайте себя зачем. Просто в нужный момент вы вспомните, что почти любую проблему можно решить скотчем.
Видеорегистратор или карта памяти для него. Чтобы снимать не только пейзажи из бокового окна.
Фонарь. Спасёт в тёмное время суток — в случае, когда нужно починить неисправности под капотом машины или найти выпавшие из кармана ключи.
Мультитул. Небольшой, но полезный инструмент, который и консервную банку откроет, и незначительную поломку машины поможет устранить.
Солнцезащитные очки и дождевик. От неблагоприятных погодных условий никто не застрахован.
GPS-трекер или карта. Маленький GPS-маяк можно спрятать в бардачке. Он гарантирует, что в случае экстренной ситуации автомобиль без труда будет найден. Бумажная карта тоже занимает мало места. Зато она поможет определить дорогу, если электроника откажет.
Талисман. Тот самый случай, когда вещь — не первой необходимости, но спокойнее, когда она есть.