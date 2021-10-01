«Восьмёрка» от А до Я: мы нашли интересные факты о легендарном советском хэтчбеке на каждую букву алфавита
Михаил Медведев
В сентябре 2004-го — то есть 17 лет назад — с конвейера в Тольятти сошёл последний экземпляр ВАЗ-2108 — модели, открывшей современную эпоху Волжского автозавода. В честь этого небольшого праздника мы вспоминаем главные слова из биографии народной любимицы, которых — неожиданно! — набралось аж на целый алфавит.
«Автопром-1984» — выставка на ВДНХ в сентябре 1984 года, которая была посвящена 60-летию советского автопрома. Именно здесь широкой публике впервые показали новый ВАЗ-2108. Инсталляция с «восьмёркой», пролетающей сквозь огромную шестерёнку, встречала посетителей перед входом в главный павильон выставки.
Бамперы. Полиуретановые бамперы ВАЗ-2108 без следов повреждения переносили лёгкие столкновения и даже умели самостоятельно восстанавливать изначальную форму. И стали настоящей революцией для отечественного автопрома.
«Восьмёрка» — первое и самое распространённое прозвище ВАЗ-2108, которое сопровождало модель на протяжении всей жизни. Первые серийные «восьмёрки» сошли с вазовского конвейера 22 декабря 1984 года. Закончилось производство модели 30 сентября 2004-го.
Гонки — свой первый старт гоночная версия «восьмёрки» приняла на ралли «Союз» в 1985-м. Правда, лишь в качестве нулевого экипажа, открывающего трассу. Но главные победы были ещё впереди. За свою долгую и успешную спортивную карьеру ВАЗ-2108 попробует силы во всех популярных дисциплинах, включая кольцевые гонки, ралли-рейды и автокросс.
Дизайнер — не верьте разговорам об иностранном происхождении экстерьера «восьмёрки». На самом деле он наш — полностью родной, отечественный. Главным творцом внешности ВАЗ-2108 считается Владислав Пашко, в своё время поработавший и над созданием «шестёрки». За интерьер отвечал Владимир Губа.
Европа — по сути, «восьмёрка» стала последним советским автомобилем европейского уровня, равно как и последней экспортной удачей «Автоэкспорта». Хороший спрос на переднеприводную «Ладу» наблюдался не только в Восточной Европе, но и в Западной. Кроме того, «восьмёрки» поставлялись на такие экзотичные для АвтоВАЗа рынки, как Канада и Австралия.
Железо — несмотря на популярное мнение, толщина металла кузовных панелей «восьмёрки» принципиально не отличалась от классических «Жигулей». В среднем она составляла всё те же 0,8 мм.
«Зубило» — обидное прозвище, которое закрепилось за ВАЗ-2108 из-за характерного дизайна, уходящего корнями в прямоугольную эстетику итальянского маэстро Марчелло Гандини. Если задуматься, «зубилом» можно назвать ещё Lancia Stratos, Lamborghini Countach и DeLorean DMC-12. Так что «восьмёрка» угодила в хорошую компанию.
Испытания — первый опытный экземпляр «восьмёрки» собрали ещё в конце 1978 года, а испытания автомобиля проходили во всех климатических зонах страны: от пустынь Средней Азии до колымских заимников. Главный конструктор ВАЗа Георгий Мирзоев, представляя новинку в журнале «За рулём», подчеркивал: «Как показали всесторонние испытания и эксплуатация в разных климатических и дорожных условиях, ВАЗ-2108 не уступает лучшим зарубежным аналогам своего класса. Машина хорошо приспособлена к эксплуатации в нашей стране и в этих условиях, можем смело сказать, превосходит иностранные образцы».
Клюв — одно из самых интересных и смелых, но в то же время технологически сложных дизайнерских решений «восьмёрки». Переднюю часть ВАЗ-2108 — решётку радиатора, её обрамление и фары, примыкающие к крыльям, — за характерную форму прозвали клювом. Правда, клюв получился немного кривоватый. Идеально соединить элементы из металла и пластик инженеры ВАЗа так и не смогли. «Восьмёрки» с клювом получили в народе ещё одно прозвище — машина с «коротким крылом».
Лицензия — специально для налаживания выпуска «восьмёрки» АвтоВАЗ заключил лицензионные соглашения со многими иностранными поставщиками. С фирмой Lucas договорились о передних дисковых тормозах и вакуумнике, с ZF — о реечном рулевом механизме и синхронизаторах, с Solex — о карбюраторе, с Hardy Spicer — о ШРУСах.
Монтойя — мало кто знает, но свою успешную гоночную карьеру знаменитый Хуан-Пабло Монтойя начинал за рулём... «восьмёрки»! В 1993‑м будущий чемпион серии CART, победитель Инди-500 и десяти Гран-при Формулы‑1 стал вице-чемпионом колумбийского Lada Samara Cup.
«Наташа» — изначально кабриолет на базе «восьмёрки» разработали специалисты фирмы Scaldia Volga — крупного европейского экспортёра советских машин. Говорят, к дизайну модели приложил руку Владимир Ярцев, бывший дизайнер ВАЗа, перебравшийся на ПМЖ за границу. Ну а мелкосерийное производство «Наташи» наладили для французского рынка. Всего было выпущено около 500 таких кабриолетов.
Общий тираж ВАЗ-2108 за 20 лет выпуска с 1984‑го по 2004‑й составил 884 657 автомобилей. Без учёта рестайлингового ВАЗ-2113, который добавил в копилку ещё 73 039 хэтчбеков.
Передний — вопреки расхожему мнению, «восьмёрка» всё же не первый, но второй советский автомобиль с приводом на передние колёса. Пусть формально, но чемпионом в этой номинации следует считать ЛуАЗ-969В, дебютировавший в 1966 году.
Ротор — одной из самых крутых и, не побоимся этого слова, легендарных «восьмёрок» стал, конечно, ВАЗ-2108‑91. Под капотом этой зажигалки стоял двухсекционный роторно-поршневой двигатель ВАЗ-415 мощностью 140 л.с. Если стандартная «восьмёрка» с мотором 1,3 литра добиралась до сотни за 16 секунд, то роторная догонялка то же упражнение выполняла вдвое быстрее! Для 1980‑х это был просто космос.
«Спутник» — официальное имя «восьмёрки», которое, впрочем, в народе не прижилось. Гораздо более удачным оказался экспортный вариант — «Самара». Со временем его приняли для повсеместного обозначения моделей восьмого и девятого семейства.
«Тарзан» — редкая версия «Самары», представленная в 1998‑м. По сути, ВАЗ 21083-34 «Тарзан» — это ходовая часть и силовой агрегат полноприводной «Нивы» с кузовом от «восьмёрки». Плюс рамное шасси и задняя независимая подвеска. Удивительный гибрид ежа и ужа даже выпускали мелкими партиями по индивидуальным заказам.
Улучшенная — рестайлинг «восьмёрки» случился в 1992-м, спустя восемь лет после начала производства. Главное внешнее отличие — новое оформление передка с длинным крылом. Фирменный клюв ушёл в историю.
ФИАТ — как же ВАЗ и без итальянцев? В начале разработки «восьмёрки» специалисты из Тольятти обратились к старым партнёрам из ФИАТа, попросив помощи в освоении переднеприводной модели. В Турине ответили отказом, предложив свой вариант — актуальный кузов хэтчбек, но на шасси классической компоновки. Нечто подобное итальянцы успешно провернули в Польше с «Полонезом» — хэтч на заднеприводной платформе FIAT 125. Наши отказались. В итоге партнёром АвтоВАЗа в проекте «восьмёрки» стали немцы из Porsche, помогавшие, в частности, с разработкой двигателя, общей инженерной доводкой конструкции и тестовыми испытаниями в Германии.
Хэтчбек — некоторые считают первым советским хэтчбеком «Иж-Комби», представленный в 1973 году. Однако форма пятой двери «Комби» больше соответствует определению лифтбека. Так что давайте считать, что первый советский хэтчбек начали выпускать в 1984-м. Им стал именно ВАЗ-2108.
Цена — официальные цены на ВАЗ-2108, которые появились в продаже в первой половине 1985-го, начинались с 8345 рублей. Другими словами: дороже «пятёрки» и «четвёрки», но дешевле «шестёрки», «семёрки» и «Нивы».
«Чароит» — один из новых вариантов окраски кузова, появившихся на «восьмёрке». Дело было уже в 1990-х. В любом случае ВАЗ-2108 вернул «ладам» яркость и разнообразие палитры. Среди удачных цветов отметим ещё оранжевый «Коррида», синий «Медео», насыщенно-красный «Рубин», жёлтый «Примула», тёмно-синий «Дипломат», ну и, конечно, легендарный вишнёвый «Вишня».
Шумоизоляция — одно из наиболее заметных преимуществ «восьмёрки» над «классикой». Уровень шума в салоне ВАЗ-2108 по сравнению, например, с «пятёркой» удалось снизить сразу на семь децибел!
ЭВА — уникальный спортивный вариант «восьмёрки», построенный Экспериментальным Вильнюсским автозаводом (отсюда и название) под надзором знаменитого советского раллиста Стасиса Брундзы. Яркая внешность, среднемоторная компоновка, турбомотор в базе, а впоследствии и полный привод, увы, не сделали эту зажигалку по-настоящему успешной гоночной машиной. Зато многотысячными тиражами календарей и плакатов ЭВА разошлась по стенам комнат мальчишек 1990‑х, заняв достойное место рядом с Ferrari F40, Сильвестром Сталлоне и «Металликой».
Юбер — французскому пилоту Юберу Ориолю принадлежит, пожалуй, главное достижение в спортивной карьере «восьмёрки». За рулём прототипа Lada Samara T3 с двигателем и трансмиссией Porsche Ориоль выиграл престижный ралли-рейд «Фараоны» в 1990 году.
Язычок — узнаваемая ручка дверей с язычком отпирания стала фирменной чертой ВАЗ-2108. Кстати, ручка с язычком очень похожа на аналогичную деталь Porsche 924, что, учитывая связи между советским и немецким заводами, не кажется чем-то удивительным.