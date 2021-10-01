«Восьмёрка» от А до Я: мы нашли интересные факты о легендарном советском хэтчбеке на каждую букву алфавита

ФИАТ — как же ВАЗ и без итальянцев? В начале разработки «восьмёрки» специалисты из Тольятти обратились к старым партнёрам из ФИАТа, попросив помощи в освоении переднеприводной модели. В Турине ответили отказом, предложив свой вариант — актуальный кузов хэтчбек, но на шасси классической компоновки. Нечто подобное итальянцы успешно провернули в Польше с «Полонезом» — хэтч на заднеприводной платформе FIAT 125. Наши отказались. В итоге партнёром АвтоВАЗа в проекте «восьмёрки» стали немцы из Porsche, помогавшие, в частности, с разработкой двигателя, общей инженерной доводкой конструкции и тестовыми испытаниями в Германии.