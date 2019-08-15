На техосмотре будут проверять работу комплекса ЭРА-ГЛОНАСС

В России операторов техосмотра и дилеров могут обязать проверять исправ­ность системы вызова экстренных оператив­ных служб ЭРА-ГЛОНАСС, если она установлена на автомобиль. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Национальную технологи­ческую инициативу «Автонет».