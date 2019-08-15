Старый Гелик превратили в дом на колёсах

На техосмотре будут проверять работу комплекса ЭРА-ГЛОНАСС

Новости

Николай Андреев

В России операторов техосмотра и дилеров могут обязать проверять исправ­ность системы вызова экстренных оператив­ных служб ЭРА-ГЛОНАСС, если она установлена на автомобиль. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Национальную технологи­ческую инициативу «Автонет».

  • Авторы идеи намерены повысить надёжность функции экстрен­ного реагиро­вания — уже зафикси­рованы случаи, когда автомобили ездят по дорогам с нерабо­тающим устройством. «Автонет» предлагает закрепить новое требование на законода­тельном уровне.

  • Вариант процедуры проверки исправности системы ЭРА-ГЛОНАСС уже предложил Сколковский институт науки и технологий, однако подроб­ностей о длительности процесса и стоимости услуги пока нет.

ЭРА-ГЛОНАСС сообщает о ДТП в экстренные оперативные службы — автоматически или после нажатия специальной кнопки. Система стала обязательной в России на всех новых и ввезённых из-за рубежа авто­мобилях с 2017 года.

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