На техосмотре будут проверять работу комплекса ЭРА-ГЛОНАСС
Николай Андреев
В России операторов техосмотра и дилеров могут обязать проверять исправность системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, если она установлена на автомобиль. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу «Автонет».
Авторы идеи намерены повысить надёжность функции экстренного реагирования — уже зафиксированы случаи, когда автомобили ездят по дорогам с неработающим устройством. «Автонет» предлагает закрепить новое требование на законодательном уровне.
Вариант процедуры проверки исправности системы ЭРА-ГЛОНАСС уже предложил Сколковский институт науки и технологий, однако подробностей о длительности процесса и стоимости услуги пока нет.
ЭРА-ГЛОНАСС сообщает о ДТП в экстренные оперативные службы — автоматически или после нажатия специальной кнопки. Система стала обязательной в России на всех новых и ввезённых из-за рубежа автомобилях с 2017 года.