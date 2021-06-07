Глобальный дефицит микрочипов (и машин) может затянуться до середины 2022 года

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Топ-менеджер компании Acer Тиффани Хуан заявила изданию The Guardian, что глобальный дефицит электронных компонентов продлится как минимум до второго квартала следующего года. По оценкам экспертов, нехватка чипов приведёт к сокращению мирового производства автомобилей примерно на 4 миллиона.
Мировая ситуация отразилась и на российских автопроизводителях. К примеру, АвтоВАЗ второй раз за неделю объявил о приостановке конвейеров: на этот раз производство будет прекращено на период с 7 по 11 июня. Эта мера не коснётся только моделей Lada Vesta и Lada Niva Travel.