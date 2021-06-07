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Глобальный дефицит микрочипов (и машин) может затянуться до середины 2022 года

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Дмитрий Елизаров

Топ-менеджер компании Acer Тиффани Хуан заявила изданию The Guardian, что глобальный дефицит электронных компонентов продлится как минимум до второго квартала следующего года. По оценкам экспертов, нехватка чипов приведёт к сокращению мирового производства автомобилей примерно на 4 миллиона.

  • Acer из-за дефицита чипов сейчас способна удовлетворить только половину всех рыночных потребностей в её продукции. Одной из причин нехватки компонентов Тиффани Хуан назвала резко выросший в связи с пандемией спрос на мобильные электронные устройства — в период локдауна огромное количество людей переходили на удалённую работу, для чего им требовалась соответствующая техника.
  • По этой же причине производители чипов, во время пандемии вынужденно сократившие свои объёмы, сейчас считают эту отрасль своим приоритетным заказчиком. Автомобильные же компании, столкнувшиеся с недопоставкой электронных компонентов, вынуждены массово останавливать конвейеры.
  • Аналитическая компания Gartner подтвердила изданию прогноз представителей Acer, заявив, что сейчас мировая индустрия находится на пике дефицита чипов. По их данным, вернуться к прежним объёмам выпуска этих компонентов удастся только к середине следующего года.

Мировая ситуация отразилась и на российских автопроизводителях. К примеру, АвтоВАЗ второй раз за неделю объявил о приостановке конвейеров: на этот раз производство будет прекращено на период с 7 по 11 июня. Эта мера не коснётся только моделей Lada Vesta и Lada Niva Travel.

Как считаете, ситуация действительно настолько серьёзна?

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