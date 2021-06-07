Глобальный дефицит микрочипов (и машин) может затянуться до середины 2022 года

Топ-менеджер компании Acer Тиффани Хуан заявила изданию The Guardian, что глобальный дефицит электронных компонентов продлится как минимум до второго квартала следующего года. По оценкам экспертов, нехватка чипов приведёт к сокращению мирового производства автомобилей примерно на 4 миллиона.

Acer из-за дефицита чипов сейчас способна удовлетворить только половину всех рыночных потребностей в её продукции. Одной из причин нехватки компонентов Тиффани Хуан назвала резко выросший в связи с пандемией спрос на мобильные электронные устройства — в период локдауна огромное количество людей переходили на удалённую работу, для чего им требовалась соответствующая техника.

По этой же причине производители чипов, во время пандемии вынужденно сократившие свои объёмы, сейчас считают эту отрасль своим приоритетным заказчиком. Автомобильные же компании, столкнувшиеся с недопоставкой электронных компонентов, вынуждены массово останавливать конвейеры.

Аналитическая компания Gartner подтвердила изданию прогноз представителей Acer, заявив, что сейчас мировая индустрия находится на пике дефицита чипов. По их данным, вернуться к прежним объёмам выпуска этих компонентов удастся только к середине следующего года.

Мировая ситуация отразилась и на российских автопроизводителях. К примеру, АвтоВАЗ второй раз за неделю объявил о приостановке конвейеров: на этот раз производство будет прекращено на период с 7 по 11 июня. Эта мера не коснётся только моделей Lada Vesta и Lada Niva Travel.