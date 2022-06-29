В краш-тесте сравнили два дешёвых Hyundai для рынков США и Мексики

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Семь самых странных краш-тестов. Автомобилей и не только
Обновлённый BMW X6 M заметили почти без камуфляжа
Кирилл Малышев
Организация Global NCAP решила проверить, насколько отличаются по уровню пассивной безопасности две бюджетные модели Hyundai, созданные для разных рынков. Машины столкнули лоб в лоб, чтобы разница была нагляднее.
Ранее стало известно, что в Индии появится собственная организация Bharat NCAP для проведения краш-тестов. Программа изучения безопасности будет проводиться при поддержке государства. Присваиваемый рейтинг поможет покупателям сделать правильный выбор.