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В краш-тесте сравнили два дешёвых Hyundai для рынков США и Мексики

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Кирилл Малышев

Организация Global NCAP решила проверить, насколько отличаются по уровню пассивной безопасности две бюджетные модели Hyundai, созданные для разных рынков. Машины столкнули лоб в лоб, чтобы разница была нагляднее.

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  • Для теста взяли два седана: Hyundai Accent мексиканской сборки для рынка США и Hyundai Grand i10 индийской сборки, поставляющийся в Мексику. На обоих рынках это самые дешёвые модели южнокорейской марки.
  • И без точных замеров результат показателен. Grand i10 выделился деформацией передней стойки кузова и проёма водительской двери. Обе его подушки безопасности сработали, но при столь существенных повреждениях кузова вряд ли способны защитить водителя и пассажира от серьёзных травм.
  • Accent оснащён шестью подушками безопасности, и все они при ударе раскрылись. Деформации пассажирского отсека нет.

Ранее стало известно, что в Индии появится собственная организация Bharat NCAP для проведения краш-тестов. Программа изучения безопасности будет проводиться при поддержке государства. Присваиваемый рейтинг поможет покупателям сделать правильный выбор.

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