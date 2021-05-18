Посмотрите на краш-тест суперкара Glickenhaus 004S за 34 миллиона рублей

Как пишет The Drive, произво­дитель — фирма Scuderia Cameron Glickenhaus — нашла способ пройти все необходимые испытания с одного удара. Передняя часть кузова оказалась после фронталь­ного столкно­вения на скорости 58 км/ч сильно повреждена, но утверждается, что суперкар тест прошёл успешно.

Перед краш-тестом машина попала в руки детейлинг-эксперта Ларри Косиллы. Он опробовал несколько вариантов финишной отделки углепластика. Из него выполнены все кузовные панели, и клиенты смогут выбирать, как их оформить: в матовом или глянцевом варианте, окрасить или нет. Косилла пробует в процессе эксперимента наждачки разной зернистости и показывает результат после каждой обработки.

Glickenaus 004S получит компрессорный двигатель V8 объёмом пять литров, сообщает Carscoops. У машины будет три версии: дорожная Stradale, трековая Competizione и «смешанная» Competizione Stradale в качестве омологаци­онной для гоночного автомобиля. В первом варианте мотор будет развивать 683 л.с. и через 6-ступен ­чатую механику он приводит задние колёса.