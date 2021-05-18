Посмотрите на краш-тест суперкара Glickenhaus 004S за 34 миллиона рублей
Кирилл Малышев
На YouTube-канале Ammo NYC опубликована видеозапись краш-теста суперкара Glickenhaus 004S. Таких машин сделают всего 25, каждая стоит как минимум 460 000 долларов (34 миллиона рублей).
Как пишет The Drive, производитель — фирма Scuderia Cameron Glickenhaus — нашла способ пройти все необходимые испытания с одного удара. Передняя часть кузова оказалась после фронтального столкновения на скорости
58 км/чсильно повреждена, но утверждается, что суперкар тест прошёл успешно.
Перед краш-тестом машина попала в руки детейлинг-эксперта Ларри Косиллы. Он опробовал несколько вариантов финишной отделки углепластика. Из него выполнены все кузовные панели, и клиенты смогут выбирать, как их оформить: в матовом или глянцевом варианте, окрасить или нет. Косилла пробует в процессе эксперимента наждачки разной зернистости и показывает результат после каждой обработки.
Glickenaus 004S получит компрессорный двигатель V8 объёмом пять литров, сообщает Carscoops. У машины будет три версии: дорожная Stradale, трековая Competizione и «смешанная» Competizione Stradale в качестве омологационной для гоночного автомобиля. В первом варианте мотор будет развивать 683 л.с. и через
6-ступенчатую механику он приводит задние колёса.
В октябре американский миллионер и владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус опубликовал в соцсетях два эскиза, демонстрирующих работу регулируемой подвески модели SCG 008. Под этим обозначением скрывается гибрид суперкара и багги. Среднемоторный внедорожник, построенный на базе пространственной рамы, оснащается 659-сильным V8 от Chevrolet Corvette и уже успел поучаствовать в ралли-рейде Baja 1000. Дорожный просвет Boot составляет 394 миллиметра, а ходы подвесок достигают 508 миллиметров.