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Посмотрите на краш-тест суперкара Glickenhaus 004S за 34 миллиона рублей

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Кирилл Малышев

На YouTube-канале Ammo NYC опубликована видеозапись краш-теста суперкара Glickenhaus 004S. Таких машин сделают всего 25, каждая стоит как минимум 460 000 долларов (34 миллиона рублей).

  • Как пишет The Drive, произво­дитель — фирма Scuderia Cameron Glickenhaus — нашла способ пройти все необходимые испытания с одного удара. Передняя часть кузова оказалась после фронталь­ного столкно­вения на скорости 58 км/ч сильно повреждена, но утверждается, что суперкар тест прошёл успешно.

  • Перед краш-тестом машина попала в руки детейлинг-эксперта Ларри Косиллы. Он опробовал несколько вариантов финишной отделки углепластика. Из него выполнены все кузовные панели, и клиенты смогут выбирать, как их оформить: в матовом или глянцевом варианте, окрасить или нет. Косилла пробует в процессе эксперимента наждачки разной зернистости и показывает результат после каждой обработки.

  • Glickenaus 004S получит компрессорный двигатель V8 объёмом пять литров, сообщает Carscoops. У машины будет три версии: дорожная Stradale, трековая Competizione и «смешанная» Competizione Stradale в качестве омологаци­онной для гоночного автомобиля. В первом варианте мотор будет развивать 683 л.с. и через 6-ступен­чатую механику он приводит задние колёса.

  • В октябре американский миллионер и владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус опубликовал в соцсетях два эскиза, демонстри­рующих работу регулируемой подвески модели SCG 008. Под этим обозначе­нием скрывается гибрид суперкара и багги. Средне­моторный внедорожник, построенный на базе простран­ственной рамы, оснащается 659-сильным V8 от Chevrolet Corvette и уже успел поучаствовать в ралли-рейде Baja 1000. Дорожный просвет Boot составляет 394 милли­метра, а ходы подвесок достигают 508 миллиметров.

Нужно ли бить такие эксклюзивные машины?

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