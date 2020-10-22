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Американский миллионер показал подвеску нового внедорожного суперкара

Новости

Дмитрий Елизаров

Американский миллионер и владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус опубликовал в соцсетях два эскиза, демонстри­рующих работу регулиру­емой подвески модели SCG 008. Проект анонсиро­вали ещё в марте нынешнего года: под этим обозна­чением скрывается гибрид суперкара и багги.

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  • На эскизах будущий супербагги изображён в профиль. Один рисунок демонстри­рует положение кузова SCG 008 с полностью опущенной подвеской, второй — с полностью поднятой: предназ­начены эти два режима работы для асфальта и тяжёлого бездорожья.

  • В конструкции SCG 008 планируется совместить решения, приме­нённые на асфальтовом суперкаре 004 и внедорожном багги Boot. Средне­моторный внедорожник, построенный на базе простран­ственной рамы, оснащается 659-сильным V8 от Chevrolet Corvette и уже успел поучаст­вовать в ралли-рейде Baja 1000. Дорожный просвет Boot составляет 394 мм, а ходы подвесок достигают 508 мм.

  • Компания Гликенхауса планирует построить 17 таких автомобилей с допуском на дороги общего пользо­вания, а впослед­ствии создать особо экстремальную моди­фикацию Boot с 900-сильным мотором, которая могла бы претендовать на победу в культовой внедорожной гонке. 

  •  Каким тиражом будет выпущен SCG 008 и когда именно он появится на свет, не уточняется.

Променяли бы асфальтовый суперкар на «супербагги»?

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