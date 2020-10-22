Американский миллионер показал подвеску нового внедорожного суперкара
Дмитрий Елизаров
Американский миллионер и владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус опубликовал в соцсетях два эскиза, демонстрирующих работу регулируемой подвески модели SCG 008. Проект анонсировали ещё в марте нынешнего года: под этим обозначением скрывается гибрид суперкара и багги.
На эскизах будущий супербагги изображён в профиль. Один рисунок демонстрирует положение кузова SCG 008 с полностью опущенной подвеской, второй — с полностью поднятой: предназначены эти два режима работы для асфальта и тяжёлого бездорожья.
В конструкции SCG 008 планируется совместить решения, применённые на асфальтовом суперкаре 004 и внедорожном багги Boot. Среднемоторный внедорожник, построенный на базе пространственной рамы, оснащается 659-сильным V8 от Chevrolet Corvette и уже успел поучаствовать в ралли-рейде Baja 1000. Дорожный просвет Boot составляет 394 мм, а ходы подвесок достигают 508 мм.
Компания Гликенхауса планирует построить 17 таких автомобилей с допуском на дороги общего пользования, а впоследствии создать особо экстремальную модификацию Boot с 900-сильным мотором, которая могла бы претендовать на победу в культовой внедорожной гонке.
Каким тиражом будет выпущен SCG 008 и когда именно он появится на свет, не уточняется.