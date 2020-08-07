Немецкие тюнеры представили экстремально «заряженный» Mercedes-AMG GLE 63
Артём Шахнович
Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore представило четыре уровня доработки «заряженного» кроссовера Mercedes-AMG GLE 63. Максимальный апгрейд повышает мощность до 920 л.с.
Уровень Stage 1 стоимостью 2200 евро повышает отдачу до 690–700 л.с. и 950 Нм. Программа Stage 2 обойдётся в 16 806 евро. С ней мощность увеличивается до 800 л.с. и 1040 Нм, а максимальная скорость — до
320 км/ч.
Выбрав Stage 3 за 31 092 евро, заказчик получает 860 л.с. и 1150 Нм. Наконец, максимальный Stage 4 стоимостью 42 016 евро позволит превратить кроссовер в суперкар, развивающий 920 л.с. и 1150 Нм.
Тюнеры Wheelsandmore увеличивают отдачу перепрошивкой электронного управляющего блока, установкой более производительных турбонагнетателей и ещё некоторых деталей.
Помимо доработок мотора, предлагаются
24-дюймовыеколёсные диски с шинами Vredestein размерностью 295/30спереди и 325/25сзади. Также тюнеры готовят к премьере спортивную выпускную систему и модуль управления пневмоподвеской с приложения в смартфоне.
Серийный Mercedes-AMG GLE 63 оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который выдаёт 571 л.с. и 750 Нм. Разгон до
100 км/чукладывается в 4 секунды. Модификация S развивает уже 612 л.с. и 850 Нм, а до 100 км/чона разгоняется за 3,8 секунды.