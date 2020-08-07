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Немецкие тюнеры представили экстремально «заряженный» Mercedes-AMG GLE 63

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Артём Шахнович

Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore представило четыре уровня доработки «заряженного» кроссовера Mercedes-AMG GLE 63. Максимальный апгрейд повышает мощность до 920 л.с.

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  • Уровень Stage 1 стоимостью 2200 евро повышает отдачу до 690–700 л.с. и 950 Нм. Программа Stage 2 обойдётся в 16 806 евро. С ней мощность увеличивается до 800 л.с. и 1040 Нм, а максимальная скорость — до 320 км/ч.

  • Выбрав Stage 3 за 31 092 евро, заказчик получает 860 л.с. и 1150 Нм. Наконец, максимальный Stage 4 стоимостью 42 016 евро позволит превратить кроссовер в суперкар, развивающий 920 л.с. и 1150 Нм.

  • Тюнеры Wheelsandmore увеличивают отдачу пере­прошивкой электронного управ­ляющего блока, установкой более производительных турбо­нагнетателей и ещё некоторых деталей.

  • Помимо доработок мотора, предлагаются 24-дюймовые колёсные диски с шинами Vredestein размерностью 295/30 спереди и 325/25 сзади. Также тюнеры готовят к премьере спортивную выпускную систему и модуль управления пневмо­подвеской с приложения в смартфоне.

  • Серийный Mercedes-AMG GLE 63 оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбо­нагнетателями, который выдаёт 571 л.с. и 750 Нм. Разгон до 100 км/ч уклады­вается в 4 секунды. Модифи­кация S развивает уже 612 л.с. и 850 Нм, а до 100 км/ч она разгоняется за 3,8 секунды.

920 «лошадей» — не много ли для SUV?

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