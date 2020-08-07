Немецкие тюнеры представили экстремально «заряженный» Mercedes-AMG GLE 63

Уровень Stage 1 стоимостью 2200 евро повышает отдачу до 690–700 л.с. и 950 Нм. Программа Stage 2 обойдётся в 16 806 евро. С ней мощность увеличивается до 800 л.с. и 1040 Нм, а максимальная скорость — до 320 км/ч.

Выбрав Stage 3 за 31 092 евро, заказчик получает 860 л.с. и 1150 Нм. Наконец, максимальный Stage 4 стоимостью 42 016 евро позволит превратить кроссовер в суперкар, развивающий 920 л.с. и 1150 Нм.

Тюнеры Wheelsandmore увеличивают отдачу пере­прошивкой электронного управ­ляющего блока, установкой более производительных турбо­нагнетателей и ещё некоторых деталей.

Помимо доработок мотора, предлагаются 24-дюймовые колёсные диски с шинами Vredestein размерностью 295/30 спереди и 325/25 сзади. Также тюнеры готовят к премьере спортивную выпускную систему и модуль управления пневмо­подвеской с приложения в смартфоне.