В России отозвали кроссоверы Mercedes-Benz GLE и GLS с дефектными швами

Под отзыв подпадают 17 внедорож­ников моделей GLE и GLS (индекс 167), реализо­ванных в РФ в 2019 и 2020 году. Причиной кампании послужило возможное несоот­вет­ствие прочности на разрыв сварных швов «задней деформи­руемой поперечины».

В рамках отзыва на сервисных станциях будет произведена бесплатная замена детали.

Владельцы могут самостоятельно узнать о том, не подпадает ли их транс­портное средство под кампанию, воспользо­вавшись специальным сервисом Авто.ру. VIN-коды отзываемых авто­мобилей также опублико­ваны на сайте Росстандарта.