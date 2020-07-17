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В России отозвали кроссоверы Mercedes-Benz GLE и GLS с дефектными швами

Новости

Наталья Насонова

Почти два десятка автомобилей моделей Mercedes-Benz GLE и GLS подлежат отзыву из-за дефектов сварных швов.


Mercedes-Benz GLS-класс 2019 (X167)
Mercedes-Benz GLE-класс 2019 (V167)
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Mercedes-Benz GLS-класс 2019 (X167)

  • Под отзыв подпадают 17 внедорож­ников моделей GLE и GLS (индекс 167), реализо­ванных в РФ в 2019 и 2020 году. Причиной кампании послужило возможное несоот­вет­ствие прочности на разрыв сварных швов «задней деформи­руемой поперечины».

  • В рамках отзыва на сервисных станциях будет произведена бесплатная замена детали.

  • Владельцы могут самостоятельно узнать о том, не подпадает ли их транс­портное средство под кампанию, воспользо­вавшись специальным сервисом Авто.ру. VIN-коды отзываемых авто­мобилей также опублико­ваны на сайте Росстандарта.

  • Нынешний отзыв автомобилей стал третьим для Mercedes-Benz в России с начала 2020 года. В конце июня на СТО приглаша­лись владельцы 4270 автомобилей C- и E-класса, а также купе CLK и CLS — для замены клеевого соеди­нения рамы сдвижной части люка и стеклянной крышки. В апреле у 500 внедорожников G-класса проверялась электро­проводка в передних дверях.

Mercedes-Benz уже не тот?

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