В России отозвали кроссоверы Mercedes-Benz GLE и GLS с дефектными швами
Наталья Насонова
Почти два десятка автомобилей моделей Mercedes-Benz GLE и GLS подлежат отзыву
Под отзыв подпадают 17 внедорожников моделей GLE и GLS (индекс 167), реализованных в РФ в 2019 и 2020 году. Причиной кампании послужило возможное несоответствие прочности на разрыв сварных швов «задней деформируемой поперечины».
В рамках отзыва на сервисных станциях будет произведена бесплатная замена детали.
Владельцы могут самостоятельно узнать о том, не подпадает ли их транспортное средство под кампанию, воспользовавшись специальным сервисом Авто.ру. VIN-коды отзываемых автомобилей также опубликованы на сайте Росстандарта.
Нынешний отзыв автомобилей стал третьим для Mercedes-Benz в России с начала 2020 года. В конце июня на СТО приглашались владельцы 4270 автомобилей C- и
E-класса,а также купе CLK и CLS — для замены клеевого соединения рамы сдвижной части люка и стеклянной крышки. В апреле у 500 внедорожников G-классапроверялась электропроводка в передних дверях.