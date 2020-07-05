Свалка мёртвых суперкаров, редчайшая «Волга» в продаже и кое-что ещё

Японские тюнеры из Wald прокачали Mercedes-Benz GLE Coupe

Новости

Артем Шахнович

Японская компания Wald International представила программу внешних апгрейдов для купе­образного крос­совера Mercedes-Benz GLE Coupe. Доработки экстерьера сделали его похожим на мощные заводские моди­фикации AMG.

1/7

  • Новинка несёт не традиционное для Wald International обозна­чение Black Bison, а получила собствен­ное название Sports Line. Работая над стили­стикой новых кузовных элементов, дизайнеры вдохнов­лялись серийными спортив­ными версиями AMG с агрессивным обликом.

  • Передняя часть Sports Line отличается новой радиаторной решёткой Panamericana с одной гори­зонтальной пере­мычкой, а также бамперами с большими боковыми секциями воздухо­забор­ников и свето­диодными полосками дневных ходовых огней. Задний бампер с диффузором интересен необычным оформ­лением выхлопных труб и располо­женным по центру стоп-сигналом — как у гоночных автомобилей.

  • Отдельно тюнеры запустят в продажу огромные диски диаметром 24 дюйма, которые на этом кроссовере не выглядят чужеродными, даже несмотря на свой внуши­тельный размер. 

  • О стоимости обвеса и дисков пока не сообщается.

Как вы относитесь к тюнингу?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение