Японские тюнеры из Wald прокачали Mercedes-Benz GLE Coupe

Новинка несёт не традиционное для Wald International обозна­чение Black Bison, а получила собствен­ное название Sports Line. Работая над стили­стикой новых кузовных элементов, дизайнеры вдохнов­лялись серийными спортив­ными версиями AMG с агрессивным обликом.

Передняя часть Sports Line отличается новой радиаторной решёткой Panamericana с одной гори­зонтальной пере­мычкой, а также бамперами с большими боковыми секциями воздухо­забор­ников и свето­диодными полосками дневных ходовых огней. Задний бампер с диффузором интересен необычным оформ­лением выхлопных труб и располо­женным по центру стоп-сигналом — как у гоночных автомобилей.

Отдельно тюнеры запустят в продажу огромные диски диаметром 24 дюйма, которые на этом кроссовере не выглядят чужеродными, даже несмотря на свой внуши­тельный размер.