Японские тюнеры из Wald прокачали Mercedes-Benz GLE Coupe
Артем Шахнович
Японская компания Wald International представила программу внешних апгрейдов для купеобразного кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe. Доработки экстерьера сделали его похожим на мощные заводские модификации AMG.
Новинка несёт не традиционное для Wald International обозначение Black Bison, а получила собственное название Sports Line. Работая над стилистикой новых кузовных элементов, дизайнеры вдохновлялись серийными спортивными версиями AMG с агрессивным обликом.
Передняя часть Sports Line отличается новой радиаторной решёткой Panamericana с одной горизонтальной перемычкой, а также бамперами с большими боковыми секциями воздухозаборников и светодиодными полосками дневных ходовых огней. Задний бампер с диффузором интересен необычным оформлением выхлопных труб и расположенным по центру стоп-сигналом — как у гоночных автомобилей.
Отдельно тюнеры запустят в продажу огромные диски диаметром 24 дюйма, которые на этом кроссовере не выглядят чужеродными, даже несмотря на свой внушительный размер.
О стоимости обвеса и дисков пока не сообщается.