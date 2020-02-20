Второй раунд: самые быстрые кроссоверы 2020 года

Другой немецкий купе-кросс ещё свежее: RS-версия большого Q8 в гамме Audi появилась в ноябре и сразу оказалась претен­дентом на роль быстрейшего крос­совера планеты, «угрожая» старшему брату по концерну VW, Lamborghini Urus. В чём несомненно крут RS Q8, так это в скорости, поскольку 305 км/ч (с пакетом карбоновых тормозов), 3,8 секунды до сотни и рекорд Нюрбург­ринга среди кроссоверов (7:42.253 с, быстрее резуль­тата Mercedes-AMG GLC 63 S двух­годичной давности) пока никем так и не пере­крыты. Технически RS Q8 — почти такой же «мягкий» гибрид, что и GLE 63 S: 600-сильный четырёх­литровый битурбо-V8 тут работает в связке со стартер-генера­тором на 48-вольто ­вой сети, обеспе­чивая быстрый разгон. Когда можно купить такой Audi? В общем-то, заказы уже принима­ются, но про наш рынок немцы не сообщают. Пока.

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