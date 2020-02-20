Второй раунд: самые быстрые кроссоверы 2020 года
Константин Новацкий
Премьера заряженного GLE Coupe от Mercedes-AMG c индексом 63 не сотворила сенсации: у «старшего» купе-кроссовера те же 612 лошадиных сил, 850 ньютон-метров и 3,8 секунды до сотни, что и у «обычного» — не купейного — GLE 63. Но у желающих купить горячий кроссовер с непременно покатой крышей сегодня много быстрых альтернатив. Кто? Загибайте пальцы.
BMW X6 M / X6 M Competition
А кого вы ещё рассчитывали здесь увидеть? Извечный, равный по силам и близкий по менталитету соперник Мерседеса дебютировал полгода назад и уже в мае прибудет на российский рынок. У «эмочного» X6 4,4-литровый V8 развивает 600 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента в пике. По динамике разгона до первой сотни (из двух с половиной максимально доступных) базовый X6 M — не в лидерах: 3,9 секунды, на одну десятую больше, чем у GLE 63 S. Но этот недочёт исправляет пакет Competition: 625 сил, те же 750 Нм,
Подробные ТТХ X6 M
Audi RS Q8
Другой немецкий купе-кросс ещё свежее: RS-версия большого Q8 в гамме Audi появилась в ноябре и сразу оказалась претендентом на роль быстрейшего кроссовера планеты, «угрожая» старшему брату по концерну VW, Lamborghini Urus. В чём несомненно крут RS Q8, так это в скорости, поскольку
Все Q8 на Авто.ру
Lamborghini Urus
Если в копилке Audi — максимальная скорость, то «старший брат» с эмблемой Lamborghini крут в динамике. Не в обиду RS Q8, но прыгнуть выше Urus этот купе-кроссовер пока не имеет права. Какова планка для прыжка? Пожалуйста: 3,6 секунды до 100 километров в час, 650 лошадиных сил, 850 ньютон-метровая тяга и более злые настройки шасси, позволяющие через поле выехать на гоночный трек и пару часов порезвиться, ощущая себя пилотом спорткара. Что тут скажешь, король купе-кроссоверов по-прежнему велик.
Urus на Авто.ру
Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid
Столкнуть с горячим Мерседесом свежий плод от Porsche — тоже развлечение. Купеобразный Cayenne Turbo существует в обычной и гибридной версиях, старшая из которых (S E-Hybrid) располагает наддувным четырёхлитровым V8 и электромотором совокупной отдачей в 680 лошадиных сил и 900 ньютон-метров! Правда, ощутимого перевеса в динамике Porsche не дает: у топового купе-Кайена те же 3,8 секунды до сотни, что и у GLE 63 S. При этом максималка в
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Maserati Levante
За условно «купейный» силуэт итальянский кроссовер в горячей версии Trofeo можно причислять к соперникам Mercedes-AMG, но по части темперамента Maserati слабовата. Для начала, её 3,8-литровая
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Aston Martin DBX
Как это ни удивительно, но первый кроссовер Aston Martin может «говорить» на немецком и даже пожать руку GLE: в основе DBX достаточно компонентов Mercedes-Benz. Например, четырёхлитровый V8 с наддувом или девятиступенчатый «автомат». При этом Aston весьма задирист и по-британски горд: у него 550 лошадиных сил, 700 ньютон-метров максимальной тяги и скоростной потолок в