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Второй раунд: самые быстрые кроссоверы 2020 года

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Константин Новацкий

Премьера заряженного GLE Coupe от Mercedes-AMG c индексом 63 не сотворила сенсации: у «старшего» купе-кроссовера те же 612 лоша­диных сил, 850 ньютон-метров и 3,8 секунды до сотни, что и у «обычного» — не купейного — GLE 63. Но у желающих купить горячий кроссовер с непременно покатой крышей сегодня много быстрых альтер­натив. Кто? Загибайте пальцы.

BMW X6 M / X6 M Competition

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А кого вы ещё рассчитывали здесь увидеть? Извечный, равный по силам и близкий по мента­литету соперник Мерседеса дебюти­ровал полгода назад и уже в мае прибудет на россий­ский рынок. У «эмоч­ного» X6 4,4-литровый V8 развивает 600 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента в пике. По динамике разгона до первой сотни (из двух с половиной макси­мально доступных) базовый X6 M — не в лидерах: 3,9 секунды, на одну десятую больше, чем у GLE 63 S. Но этот недочёт исправ­ляет пакет Competition: 625 сил, те же 750 Нм, 290 км/ч и заветные 3,8 секунды до сотни. Вровень с оппонентом.

Подробные ТТХ X6 M

Audi RS Q8

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Другой немецкий купе-кросс ещё свежее: RS-версия большого Q8 в гамме Audi появилась в ноябре и сразу оказалась претен­дентом на роль быстрейшего крос­совера планеты, «угрожая» старшему брату по концерну VW, Lamborghini Urus. В чём несомненно крут RS Q8, так это в скорости, поскольку 305 км/ч (с пакетом карбоновых тормозов), 3,8 секунды до сотни и рекорд Нюрбург­ринга среди кроссоверов (7:42.253 с, быстрее резуль­тата Mercedes-AMG GLC 63 S двух­годичной давности) пока никем так и не пере­крыты. Технически RS Q8 — почти такой же «мягкий» гибрид, что и GLE 63 S: 600-сильный четырёх­литровый битурбо-V8 тут работает в связке со стартер-генера­тором на 48-вольто­вой сети, обеспе­чивая быстрый разгон. Когда можно купить такой Audi? В общем-то, заказы уже принима­ются, но про наш рынок немцы не сообщают. Пока.

Все Q8 на Авто.ру

Lamborghini Urus

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Если в копилке Audi — максимальная скорость, то «старший брат» с эмблемой Lamborghini крут в динамике. Не в обиду RS Q8, но прыгнуть выше Urus этот купе-кроссовер пока не имеет права. Какова планка для прыжка? Пожалуйста: 3,6 секунды до 100 кило­метров в час, 650 лошадиных сил, 850 ньютон-метровая тяга и более злые настройки шасси, позволяющие через поле выехать на гоночный трек и пару часов порез­виться, ощущая себя пилотом спорткара. Что тут скажешь, король купе-кроссоверов по-прежнему велик.

Urus на Авто.ру

Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid

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Столкнуть с горячим Мерседесом свежий плод от Porsche — тоже развле­чение. Купе­образный Cayenne Turbo суще­ствует в обычной и гибридной версиях, старшая из которых (S E-Hybrid) распо­лагает наддувным четырёх­литровым V8 и электро­мотором совокуп­ной отдачей в 680 лошадиных сил и 900 ньютон-метров! Правда, ощутимого перевеса в динамике Porsche не дает: у топового купе-Кайена те же 3,8 секунды до сотни, что и у GLE 63 S. При этом максималка в 295 км/ч вполне тянет на ачивку: у Mercedes-AMG с пакетом AMG Driver’s Package, напомним, — «всего» 280 км/ч.

Купе Cayenne на Авто.ру

Maserati Levante

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За условно «купейный» силуэт итальянский кроссовер в горячей версии Trofeo можно при­числять к соперникам Mercedes-AMG, но по части темпера­мента Maserati слабо­вата. Для начала, её 3,8-литровая V-образная «восьмёрка» выдаёт 580 лоша­диных сил (и 730 Нм), что меньше, чем у «немца». Да и по разгону Levante неприятно выпадает из категории четырёх­секундных кроссоверов: 4,1 с до сотни. А вот 300 километров в час макси­мальной скорости способны реабилити­ровать этого проиграв­шего: на длинной прямой у GLE 63 S будет время разглядеть симпатичные фонари Леванте.

Levante на Авто.ру

Aston Martin DBX

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Как это ни удивительно, но первый кроссовер Aston Martin может «говорить» на немецком и даже пожать руку GLE: в основе DBX достаточно компо­нентов Mercedes-Benz. Например, четырёх­литровый V8 с наддувом или девяти­ступен­чатый «автомат». При этом Aston весьма зади­рист и по-британски горд: у него 550 лоша­диных сил, 700 ньютон-метров макси­мальной тяги и скоростной потолок в 291 км/ч. Неплохо? Жаль, что время разгона до 100 км/ч уже не впечат­ляет: 4,5 секунды. В защиту Aston Martin скажем, что речь пока — о базовом кроссовере. Дальше наверняка будет куда горячее.

DBX на Авто.ру

Чей купе-кросс тут — самый-самый?

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