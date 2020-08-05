Кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe получил тюнинг в стиле Майбаха
Артём Шахнович
Немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design GmbH представило программу доработок для купеобразного кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe в стиле флагманских моделей подразделения Mercedes-Maybach.
Апгрейды от Hofele носят косметический характер — доработан экстерьер и интерьер. Технически автомобиль не изменился.
Снаружи GLE Coupe, получивший название HGLE Coupe, отличается от серийного кроссовера двухцветной окраской в серый и чёрный цвет, хромированными вертикальными планками радиаторной решетки в стиле Panamericana. Передний бампер дополнен хромированными элементами, задний — диффузором. Штатные колёсные диски заменены на колеса Signature размерностью 22–24 дюйма.
В интерьере тюнеры готовы воплотить в жизнь практически любые пожелания заказчика с использованием самых дорогих и качественных материалов. На выставочных автомобилях салон перешит кожей и алькантарой с яркими вставками.
Доработать в таком стиле ателье готово любую модификацию GLE Coupe. Для презентации программы тюнинга были выбраны версии 400d с дизельным мотором.