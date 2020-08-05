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Кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe получил тюнинг в стиле Майбаха

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Артём Шахнович

Немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design GmbH представило программу доработок для купе­образного кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe в стиле флагманских моделей подраз­деления Mercedes-Maybach.

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  • Апгрейды от Hofele носят косметический характер — доработан экстерьер и интерьер. Технически автомобиль не изменился.

  • Снаружи GLE Coupe, получивший название HGLE Coupe, отличается от серийного кроссовера двух­цветной окраской в серый и чёрный цвет, хромиро­ванными вертикальными планками радиаторной решетки в стиле Panamericana. Передний бампер дополнен хромиро­ванными элементами, задний — диффузором. Штатные колёсные диски заменены на колеса Signature размер­ностью 22–24 дюйма.

  • В интерьере тюнеры готовы воплотить в жизнь практически любые пожелания заказчика с использо­ванием самых дорогих и каче­ственных материалов. На выставочных авто­мобилях салон перешит кожей и алькантарой с яркими вставками.

  • Доработать в таком стиле ателье готово любую моди­фикацию GLE Coupe. Для презентации программы тюнинга были выбраны версии 400d с дизельным мотором.

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