Обновлённый Mercedes-Benz GLC в России: меньше версий, выше цены

Mercedes-Benz GLC 300d – это уже 245 лошадиных сил, снятых с того же дизеля OM654, ценник в 4 160 000 рублей и безальтернативная комплектация Sport. От Premium она отличается спортивным обвесом AMG, 19-дюймовыми дисками, навигацией, подогревом руля, электроприводом передних сидений и фоновой подсветкой интерьера.

Бензиновый 249-сильный GLC 300 предлагается только в версии Sport Plus – собственно «плюс» заключается в более дорогой аудиосистеме и чёрных элементах декора. Заплатить за такую машину придётся 4 200 000 рублей.

Наконец, топовый AMG GLC 63 S – это пневмоподвеска (у других версий её нет), матричные светодиодные фары, система кругового обзора, акустика Burmester, отделка сидений кожей nappa и предлог «от» в графе «цена»: начинается всё от 7 770 000 рублей, а дальше вы можете набрать опций в конфигураторе.