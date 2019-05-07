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Обновлённый Mercedes-Benz GLC в России: меньше версий, выше цены

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Михаил Конончук

Российский офис Mercedes-Benz объявил цены на обновлённый кроссовер GLC. Клиентам предложено четыре фиксированных сочетания «двигатель-комплектация», а сконфигурировать под себя можно только заряженную 510-сильную версию AMG GLC 63 S. Вместе с тем, из прайс-листа из-за низкого спроса пропали три модификации: обычная AMG GLC 63, «подогретая» AMG GLC 43 и гибридная GLC 350e. По сравнению с дорестайлинговым кроссовером подорожание составило от 120 до 340 тысяч рублей.

  • Все версии GLC получили обновлённую внешность в стиле старшего GLE, светодиодные фары, подретушированный интерьер и свежую мультимедийку MBUX. Но главное: полностью изменилась линейка четырёхцилиндровых двигателей – инженеры не тронули только V8 4.0 от AMG.

  • Базовая версия для России – GLC 220d за 3 650 000 рублей. Под капотом здесь двухлитровый дизель мощностью 194 лошадиные силы, а  единственная фиксированная комплектация называется Premium. В неё входят двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, отделка искусственной кожей, бесключевой доступ, пятая дверь с электроприводом и система автоматической парковки.

  • Те же деньги попросят и за бензиновый 197-сильный Mercedes-Benz GLC 200 Premium: оснащение точно такое же, не считая 18-дюймовых колёс против 17-дюймовых у дизельной версии.

  • Mercedes-Benz GLC 300d – это уже 245 лошадиных сил, снятых с того же дизеля OM654, ценник в 4 160 000 рублей и безальтернативная комплектация Sport. От Premium она отличается спортивным обвесом AMG, 19-дюймовыми дисками, навигацией, подогревом руля, электроприводом передних сидений и фоновой подсветкой интерьера.

  • Бензиновый 249-сильный GLC 300 предлагается только в версии Sport Plus – собственно «плюс» заключается в более дорогой аудиосистеме и чёрных элементах декора. Заплатить за такую машину придётся 4 200 000 рублей.

  • Наконец, топовый AMG GLC 63 S – это пневмоподвеска (у других версий её нет), матричные светодиодные фары, система кругового обзора, акустика Burmester, отделка сидений кожей nappa и предлог «от» в графе «цена»: начинается всё от 7 770 000 рублей, а дальше вы можете набрать опций в конфигураторе.

  • Первые машины должны появиться у дилеров в июле, а на октябрь запланирован старт локального производства на новом заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово. Последует ли за этим корректировка цен, пока не сообщается.

Как вам такие цены?

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