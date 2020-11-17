Brabus продаёт первый экземпляр 800-сильного пикапа G-класса. Очень дорого

Помимо собственно превращения в пикап тюнеры комплексно доработали и прочие состав­ляющие внедорож­ника. В подвеске появились порталь­ные мосты и 22-дюймовые колёсные диски с шинами Pirelli Scorpion ATR, увеличившие дорожный просвет до 490 мм. Кузов украшен фирменным карбоновым обвесом, а интерьер полностью перешит дорогой кожей цвета «жжёный дуб» и отделан накладками из угле­пластиков и алюминия.

Штатный V8 объёмом 4,0 литра, с завода развива­ющий 585 л.с. и 850 Нм, получил новую систему турбонаддува и теперь обеспечивает 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Тюнеры уверяют, что пикап способен набрать 100 км/ч за 4,8 секунды и разогнаться до 210 км/ч, при этом мотор расходует в комбиниро­ванном цикле 14,5 литра топлива на 100 километров.

В списке дополнитель­ного оборудо­вания также значатся электри­ческая 4,5-тонная лебёдка в переднем силовом бампере, багажник на крыше и допол­нительное освещение. Коптер марки Wingcopter с дальностью полёта до 120 километров, который стал допол­нительной «фишкой» пикапа во время премьеры, среди опций не упоминается. При этом фото­графии, иллюстри­рующие предло­жение о продаже, задейство­ваны те же самые, которые были использованы для анонса проекта.