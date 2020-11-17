Brabus продаёт первый экземпляр 800-сильного пикапа G-класса. Очень дорого
Дмитрий Елизаров
На сайте ателье Brabus появилась страница, посвящённая одному из построенных на базе Mercedes-AMG G 63 пикапов с 800-сильным мотором. Цена машины — 683 240 евро (810 тысяч долларов). Судя по фото и спецификациям, это тот пикап от Brabus, который дебютировал в феврале, но квадрокоптер в комплект не входит.
Помимо собственно превращения в пикап тюнеры комплексно доработали и прочие составляющие внедорожника. В подвеске появились портальные мосты и 22-дюймовые колёсные диски с шинами Pirelli Scorpion ATR, увеличившие дорожный просвет до 490 мм. Кузов украшен фирменным карбоновым обвесом, а интерьер полностью перешит дорогой кожей цвета «жжёный дуб» и отделан накладками из углепластиков и алюминия.
Штатный V8 объёмом 4,0 литра, с завода развивающий 585 л.с. и 850 Нм, получил новую систему турбонаддува и теперь обеспечивает 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Тюнеры уверяют, что пикап способен набрать
100 км/чза 4,8 секунды и разогнаться до 210 км/ч,при этом мотор расходует в комбинированном цикле 14,5 литра топлива на 100 километров.
В списке дополнительного оборудования также значатся электрическая 4,5-тонная лебёдка в переднем силовом бампере, багажник на крыше и дополнительное освещение. Коптер марки Wingcopter с дальностью полёта до 120 километров, который стал дополнительной «фишкой» пикапа во время премьеры, среди опций не упоминается. При этом фотографии, иллюстрирующие предложение о продаже, задействованы те же самые, которые были использованы для анонса проекта.
В рублёвом эквиваленте цена пикапа составляет 62 миллиона. Этот экземпляр ателье Brabus планировало показать на Женевском автосалоне и там же продать, но тогда Brabus 800 Adventure XLP оценивался в 666 386 евро, то есть на 17 тысяч евро дешевле.