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Главой McLaren станет бывший технический директор Ferrari

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Дмитрий Елизаров

Компания McLaren назвала имя своего нового руководителя: им станет Майкл Хьюго Лейтерс, который до конца прошлого года занимал пост технического директора Ferrari. Кроме того, Лейтерс успел поработать и в Porsche. Издание Carscoops предполагает, что назначение Лейтерса может свидетельствовать о намерении McLaren в той или иной форме объединиться с Audi. Немецкая компания, входящая вместе с Porsche в концерн Volkswagen, уже предлагала выкупить часть McLaren.

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  • Ранее британской фирмой руководил Майк Флюитт, но он покинул свой пост ещё в октябре прошлого года. Лейтерс приступит к выполнению обязанностей с 1 июля.
  • Во время работы в Ferrari Майкл Лейтерс руководил проектированием супергибридов — флагманского SF90 Stradale и модели 296 GTB, которая стала первым гибридом из Маранелло с V6. В Porsche Лейтерс среди прочего занимал пост главы направления кроссоверов. Тем самым он имел непосредственное отношение к появлению Porsche Cayenne.
  • Первой задачей нового руководителя фирмы станет, по всей видимости, запуск серийного производства гибридного суперкара Artura. Эту модель компания представила ещё в феврале прошлого года, но старт поставок был отложен на фоне кризиса комплектующих.
  • Кроме того, Майкл Лейтерс может сыграть определённую роль в отношениях McLaren и Audi. В апреле стало известно, что немецкая компания увеличила своё предложение о покупке доли в McLaren с 450 до 650 миллионов евро.

По версии Carscoops одним из следствий объединения может стать появление у McLaren спортивного кроссовера на платформе Audi. При этом Майк Флюитт ранее заявлял, что не допустит расширения модельной линейки McLaren за счёт вседорожников: компания должна оставаться верной сегменту суперкаров.

Как считаете, стоит британцам выпустить кроссовер?

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