Главой McLaren станет бывший технический директор Ferrari

Компания McLaren назвала имя своего нового руководителя: им станет Майкл Хьюго Лейтерс, который до конца прошлого года занимал пост технического директора Ferrari. Кроме того, Лейтерс успел поработать и в Porsche. Издание Carscoops предполагает, что назначение Лейтерса может свидетельствовать о намерении McLaren в той или иной форме объединиться с Audi. Немецкая компания, входящая вместе с Porsche в концерн Volkswagen, уже предлагала выкупить часть McLaren.