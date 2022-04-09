Советский грузовик, который впечатлил Париж: главные особенности МАЗ-2000 «Перестройка»

Дебютировал МАЗ-2000 летом 1988 года на выставке «Автодизайн» на ВДНХ. Грузовик демонстрировали в закрытом режиме — только для специалистов. И это, скорее, правильно. Если бы уровень оснащения «Перестройки» увидели обычные посетители, среди которых вполне могли оказаться и дальнобойщики, без обмороков точно не обошлось бы.

Ведь это был отель пять звезд для перевозки грузов — ровный пол кабины, панорамное лобовое стекло, высокая по меркам тех лет крыша. А внутри — телевизор и кондиционер, поворотное правое кресло и музыкальный центр, электроплита и холодильник. Плюс камера заднего вида и УКВ-радиостанция!