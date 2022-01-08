Их ждут все: главные мировые автоновинки 2022 года

Громких премьер, любопытных обновлений и долгожданных запусков у компании BMW в 2022 году будет очень много. Мы ждём новый флагманский кроссовер, трек-версию купе M4, семейный компакт Active Tourer, а также новости об очередном витке электрификации модельного ряда.

Главным же событием года должно стать появление полностью электрической «семёрки»! Флагманскую модель с электромоторами и батареей уже обкатали в ходе зимних испытаний и вовсю готовят к мировому показу. Разумеется, полностью готов и дизайн — только нам его до сих пор не показали, хотя мы уже догадываемся, чего ждать.

«Начинка» (с огромной долей вероятности) у i7 будет схожа с силовой установкой кроссовера iX: два электромотора и большой тяговый аккумулятор на 105 кВт·ч.

Но главное — электрическая 7 серия обещает стать первым в мире седаном представительского класса на батарейках. Представьте, эта ниша до сих пор не занята! Потому что Mercedes-Benz EQS — не седан.