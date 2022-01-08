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Все автомобильные новинки для России 2022 года: полный список

Их ждут все: главные мировые автоновинки 2022 года

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Константин Новацкий

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Ожидание чего-то нового и интересного — томительная, но приятная штука. И от 2022 года мы ждём автомобильных премьер. Причём важных и много! Про некоторые из них известно уже сейчас. Рассказываем!

Голосование за главную новинку 2021 года — в самом разгаре! Обязательно поддержите своего фаворита!
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BMW
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Тестовый прототип BMW i7

Громких премьер, любопытных обновлений и долгожданных запусков у компании BMW в 2022 году будет очень много. Мы ждём новый флагманский кроссовер, трек-версию купе M4, семейный компакт Active Tourer, а также новости об очередном витке электрификации модельного ряда.

Главным же событием года должно стать появление полностью электрической «семёрки»! Флагманскую модель с электромоторами и батареей уже обкатали в ходе зимних испытаний и вовсю готовят к мировому показу. Разумеется, полностью готов и дизайн — только нам его до сих пор не показали, хотя мы уже догадываемся, чего ждать.  

«Начинка» (с огромной долей вероятности) у i7 будет схожа с силовой установкой кроссовера iX: два электромотора и большой тяговый аккумулятор на 105 кВт·ч.

Но главное — электрическая 7 серия обещает стать первым в мире седаном представительского класса на батарейках. Представьте, эта ниша до сих пор не занята! Потому что Mercedes-Benz EQS — не седан.

Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz EQXX

Одна из главных премьер Mercedes-Benz в 2022 году к моменту публикации этого текста уже состоялась. Речь о прототипе EQXX с невероятно низким коэффициентом лобового сопротивления (всего 0.18), новейшей 900-вольтовой бортовой сетью, компактным и лёгким аккумулятором, который не уступает традиционным аналогам, солнечными панелями на крыше, а также гигантским 47,5-дюймовым экраном в салоне, шириной во всю центральную консоль.

EQXX не хватает только серийных перспектив — они очень туманны. Поэтому более важными для фанатов Mercedes-Benz в этом году станут премьеры нескольких полноприводников: рестайлингового G-класса c доработанным «лицом», электрических кроссоверов Maybach EQS и EQE, а также вседорожника GLC следующего поколения, шпионские фото которого уже гуляют по Сети. Последняя модель должна получить платформу и моторы от C-класса, а также интерьер с большим вертикальным медиаэкраном и цифровой приборной панелью. 

А ещё к выходу в свет готовится, возможно, последний из E-классов с ДВС. Правда, запуск «ешки» нового поколения немцы легко могут сдвинуть на 2023 год.

Lexus
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Lexus RZ

Модельная гамма компании Lexus в этом году тоже обещает расшириться. Мир всё ещё ждёт начала продаж внедорожника LX следующего поколения, представленного в 2021-м. Однако куда более важной премьерой 2022-го может стать электрический кроссовер RZ. Новинка (её частично показали на тизерах) построена на общей платформе с Toyota и Subaru и получила фирменный дизайн с поправкой на электрическую сущность. В движение RZ, скорее всего, будут приводить такие же силовые установки, как у Toyota bZ4X и Subaru Solterra (217 сил в полноприводном варианте), однако их отдача может быть увеличена. На это косвенно указывает индекс 450e в обозначении модели: возможно, Lexus готовит 450-сильного конкурента для Mercedes-Benz EQC. С интересом подождём!

Toyota
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К череде премьер (и не только в 2022 году) готовятся и в компании Toyota. Если всё пойдёт по плану, то в ближайшие годы японцы завалят нас новинками! Во-первых, ещё в декабре японцы анонсировали сразу 16 моделей на электротяге, среди которых есть, например, спорткар и неоретрокроссовер. Во-вторых, к концу года мир может познакомиться с новым, пятым по счёту поколением Prius. И мы пока не знаем, каким он будет. А в-третьих...

Да, мы увидим свежий Land Cruiser Prado! Внедорожник получит ту же архитектуру, что и старшая «трёхсотка», но с рядом упрощений, в обязательном порядке обзаведётся прокачанной версией GR Sport, а также станет более продвинутым в плане электроники. Однако моторы у «младшего» Крузака будут послабее и попроще. Какие именно и с какими характеристиками — узнаем ближе к лету.

Mazda
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Mazda CX-60

О том, что японский бренд готовит интересную новинку, стало известно осенью — благодаря слитым в Сеть изображениям. И интересной модель CX-60 делает не столько дизайн, сколько слухи о заднеприводной платформе с продольно расположенным мотором! Судя по всему, под капот «шестидесятки» упакуют рядные шестицилиндровые двигатели Skyactiv-X и -D (бензин и дизель) с электрическими помощниками, а интерьер и оснащение ещё сильнее приблизят к премиуму. Заинтригованы? Мы тоже!

Кстати, CX-60 должен стать первой из четырёх моделей на новой «тележке»: следом за ним в Европе и Азии появится более крупный вседорожник с индексом CX-80, а для Северной Америки в Мазде готовят ещё две новинки.

Lotus

Британская автомобильная марка под конец 2021 года отправила на покой сразу три спорткара. Всё ради одного нового купе. В отличие от Elise, Exige и Evora, готовящаяся к производству двухдверка Emira базируется на новой платформе и использует агрегаты сторонних производителей, вроде 360-сильной «турбочетвёрки» Mercedes-Benz. Что важнее — спортивный Lotus станет последним автомобилем марки с ДВС.

А кроссовер Type 132, наоборот, откроет новую главу в истории компании. Странноватый индекс грядущей электрической новинки — пока условное обозначение: ближе к дебюту британцы раскроют настоящее имя. А пока немного фактов. В компании подтвердили, что намерены использовать для кроссовера 800-вольтовую архитектуру, а также аккумуляторы ёмкостью до 120 кВт·ч. Мощные зарядные станции позволят быстро пополнять энергозапас, а ездить на этой машине её владельцы, скорее всего, захотят часто. По предварительным данным, серийный Type 132 будет шустрым: разгон с места до 60 миль в час (96 км/ч) должен занимать меньше трёх секунд!

Honda
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В середине января в Токио откроется международный автосалон, где компания Honda «покажет» хот-хэтч Civic Type R нового поколения. Однако премьера заряженной пятидверки обещает стать чем-то вроде живого тизера: японцы покажут видео о модели, а сама новинка так и не сбросит защитного камуфляжа. Неизвестен пока и объём информации, которую обнародует производитель.

На настоящий момент Type R называют не иначе как самым спортивным за всю историю модели. Возможно, за громкими словами скрывается не только отменно настроенное шасси, способное добыть новые рекорды на Нюрбургринге, но и высокофорсированный мотор. Но поговаривают и о том, что быстрый «Сивик» может сохранить 306-сильный двигатель предшественника. Тогда к чему такая секретность — непонятно!

Maserati
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Не за горами и живой дебют нескольких итальянских вседорожников. Пока в Lamborghini готовят новое лицо для спорткара Urus, компания Maserati подогревает публику фотографиями, посвящёнными небольшому (относительно) вседорожнику Grecale.

Внешность новинки из Модены — пока секрет: на официальных фотографиях кроссовер до сих пор облачён в камуфляж, который хорошо скрывает детали. Зато кое-что про технику мы уже знаем. Для Grecale подготовлена двухлитровая «турбочетвёрка» c электрической надстройкой и отдачей в районе 300 лошадиных сил. «Заряженная» же модификация Trofeo будет намного мощнее и ярче. В «топе» можно ожидать что-то около 500 или даже 600 с лишним сил. Но лучше всё-таки дождаться официальной премьеры. Тем более она не за горами.

Ferrari
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Автор иллюстрации: Никита Чуйко

Не упомянуть о (возможно) самом желанном и точно самом обсуждаемом паркетнике (если к этой модели вообще применимо настолько уничижительное определение) 2022 года мы не вправе. Итак, кроссовер Purosangue — это неизвестная пока внешность, засекреченные динамические характеристики и неизвестный потенциал. Но! Уже ясно, что первый в истории марки внедорожник будет мощным и построенным на переднемоторном шасси. Само собой, привод у нового соперника Lamborghini Urus и Aston Martin DBX будет полным, а дверей, скорее всего, окажется пять!

Когда ждать внедорожный Ferrari? Судя по обилию шпионских фото, снятых на дорогах Италии, Purosangue почти созрел и премьера может случиться в ближайшие 12 месяцев.

Это далеко не все новинки грядущего года. А какие модели ждёте вы?

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