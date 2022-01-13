Главная новинка России 2021 года: победитель выбран!
Редакция Авто.руКомменты
Пришло время подвести важный итог 2021 года и назвать модель, которая стала главной новинкой прошедшего года! В народном голосовании Авто.ру, партнёром которого стал Тинькофф, приняли участие более 105 000 человек. На победу претендовали 25 машин, но место на верхней ступени пьедестала хватит всего для одной. И это...
Салюты и фанфары в честь победителя 2021 года — первое место россияне отдали Toyota Land Cruiser 300! И, кажется, теперь его точно можно считать главным внедорожником страны — не по доступности, конечно, но по идеологии. Потому что победил он не только в народном голосовании, но и стал выбором популярных автоблогеров в рамках отдельной номинации. Что тут ещё добавить: поздравления с впечатляющей победой!
Победа LC 300 получилась впечатляющей, но не доминирующей! Потому что долгое время в голосовании, которое началось ещё 9 декабря, лидировал «заряженный» универсал Audi RS 6. И если бы не «Крузак», то бешеный сарай из Ингольштадта точно закончил бы эту гонку с ощутимым преимуществом. Кстати, в голосовании автоблогеров RS 6 тоже стал вторым. Ничего себе результат для очень нишевой машины, согласны?!
Пускай снаружи S-класс в 223-м кузове выглядит не слишком вызывающе, внутри это настоящий образец роскоши, а на ходу — эталон комфорта и невозмутимости. Роскошный седан немного задержался с выходом на российский рынок, но взял с места в карьер: на дорогах уже много свежих S-классов, а в нашей премии — достойнейшее третье место.
В 2021 году Дастер претендовал не только на победу в общем зачёте, но боролся за победу ещё в двух категориях, про которые мы расскажем отдельно. А ещё у Renault случилось очное противостояние с Hyundai Creta — моделью, которая отобрала у Duster звание самого продаваемого кроссовера России. Как вы можете догадаться, эту битву французская модель выиграла.
При наличии Креты, Тайкана, BMW M4 и Kia Carnival, пятое место Кадиллака — невероятный успех! Но успех заслуженный: Escalade великолепно выглядит, оснащён по последнему слову техники и роскоши, а его размер даже немного пугает. Что ещё раз подтверждает то, что в России очень любят очень большие рамные автомобили. Ведь не просто так в первой пятёрке оказались сразу две такие машины!
Несколько интересных фактов о голосовании 2021 года
- Наибольшее количество новинок в 2021 году было у компании Audi — 4 модели (RS 6, e-tron Sportback, Q5 Sportback, A3). Тремя моделями был представлен бренд Hyundai (Creta, Tucson и Elantra), а по две модели в битву отправили Volkswagen (Taos и Golf) и Chevrolet (Tahoe и Trailblazer).
- Больше всего новых моделей в 2021 году в Россию привезли немецкие бренды (10 штук). Пять моделей представляли Южную Корею, по три — Японию и США, по две — Францию и Китай.
- Большинство новинок 2021 года — это кроссоверы и внедорожники: 16 моделей. Ещё за победу боролись три универсала и три седана, а также один хэтчбек, один минивэн и одно купе.
Победителем голосования 2020 года тоже стал внедорожник — Land Rover Defender. Вторым прошлую гонку закончил седан Kia K5, а третье место досталось Skoda Octavia. В первую пятерку также вошли электрический Audi e-tron и кроссовер Genesis GV80.
До встречи в декабре, когда вам предстоит выбирать главную новинку нового 2022 года!
Насмотрелись на новинки года и тоже подумываете купить машину? Значит вам потребуется хорошая страховка. Приобрести полис на выгодных условиях можно у партнёра премии — Тинькофф!
Весь процесс оформления полиса ОСАГО займёт буквально пару минут, включая расчёт стоимости и оплату. А ещё в Тинькофф быстро принимают решение о выплате. Для этого требуется всего пара дней — если будут предоставлены все оригиналы документов — причём вне зависимости от региона страхования!
Если нужен полис каско, то аккуратные водители могут рассчитывать на дополнительную скидку. А ещё полис легко купить в рассрочку!
Помимо самой страховки, покупатель получит круглосуточную поддержку, которая работает семь дней в неделю. Общаться с операторами можно как по телефону, так и в чате.