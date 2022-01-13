Главная новинка России 2021 года: победитель выбран!

Насмотрелись на новинки года и тоже подумываете купить машину? Значит вам потребуется хорошая страховка. Приобрести полис на выгодных условиях можно у партнёра премии — Тинькофф!

Весь процесс оформления полиса ОСАГО займёт буквально пару минут, включая расчёт стоимости и оплату. А ещё в Тинькофф быстро принимают решение о выплате. Для этого требуется всего пара дней — если будут предоставлены все оригиналы документов — причём вне зависимости от региона страхования!

Если нужен полис каско, то аккуратные водители могут рассчитывать на дополнительную скидку. А ещё полис легко купить в рассрочку!

Помимо самой страховки, покупатель получит круглосуточную поддержку, которая работает семь дней в неделю. Общаться с операторами можно как по телефону, так и в чате.