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Главе АвтоВАЗа показали новейшую модель Lada

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Дмитрий Елизаров

Президенту АвтоВАЗа Николя Мору показали первый предсерийный образец новой модели Lada B‑класса, которая поступит в производство только в 2023 году. Об этом пишет вайбер-канал «На заводе». Кроме того, канал опубликовал фото Мора на фоне будущей новинки.

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  • На официальном изображении Николя Мор запечатлён в окружении сотрудников цеха по производству предсерийных машин на фоне той новой Lada, которую он осматривал. Сам автомобиль укрыт плотным чехлом. Однако глава завода (по всей видимости, намеренно) частично его приподнял, продемонстрировав деталь переднего бампера.
  • Сделать выводы о том, какой будет следующая новинка АвтоВАЗа, по открытому участку невозможно. По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», речь идёт о первой модели Lada на платформе CMF‑B, которая со временем должна заместить в линейке бренда нынешнее семейство Granta. Новинку будут собирать на той же нитке конвейера в Тольятти.
  • Сообщество утверждает, что на данный момент на АвтоВАЗе выпускают автомобили для дальнейших испытаний. В так называемый Центр инжиниринга уже завезено 15–20 готовых окрашенных кузовов — транспортируют их по территории предприятия исключительно под плотными чехлами. Судя по опубликованному в сообществе видео, будущая новинка окажется седаном.

В начале декабря прошлого года в Тольятти замечали аналогичный транспорт — укрытый чехлом прототип, погруженный на прицеп. По данным Журнала Авто.ру, на АвтоВАЗе параллельно идёт подготовка к организации производства Renault Logan и Sandero нового поколения, которое должно стартовать уже в нынешнем году. В Ижевске тем временем налаживают массовую сборку обновлённого семейства Lada Vesta.

Будете ждать новой Lada на зарубежной платформе?

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