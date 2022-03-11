Главе АвтоВАЗа показали новейшую модель Lada

Сделать выводы о том, какой будет следующая новинка АвтоВАЗа, по открытому участку невозможно. По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», речь идёт о первой модели Lada на платформе CMF‑B, которая со временем должна заместить в линейке бренда нынешнее семейство Granta.

Новинку будут собирать на той же нитке конвейера в Тольятти.