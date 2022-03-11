Главе АвтоВАЗа показали новейшую модель Lada

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Дмитрий Елизаров
Президенту АвтоВАЗа Николя Мору показали первый предсерийный образец новой модели Lada B‑класса, которая поступит в производство только в 2023 году. Об этом пишет вайбер-канал «На заводе». Кроме того, канал опубликовал фото Мора на фоне будущей новинки.
В начале декабря прошлого года в Тольятти замечали аналогичный транспорт — укрытый чехлом прототип, погруженный на прицеп. По данным Журнала Авто.ру, на АвтоВАЗе параллельно идёт подготовка к организации производства Renault Logan и Sandero нового поколения, которое должно стартовать уже в нынешнем году. В Ижевске тем временем налаживают массовую сборку обновлённого семейства Lada Vesta.