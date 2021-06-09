Глава ГИБДД назвал «абсурдным» лимит 30 км/ч в городах

Глава российской ГИБДД Михаил Черников в заявлении агентству «РИА Новости» раскритиковал концепцию снижения как максимальной скорости в городской черте, так и «нештрафуемого порога». Ранее в поддержку ужесточения ограничений высказались ГИБДД Москвы и представители Научного центра ведомства.

По словам Черникова, которые приводит агентство, он не представляет, как можно ездить так медленно. Ранее предлагалось посредством поправок в ПДД ограничить максимальную скорость в городской черте не нынешними 60 км/ч, а 30 км/ч — как минимум на некоторых улицах в районах скопления пешеходов. Скоростной лимит в 30 км/ч Черников назвал «абсурдным ограничением».

Глава ГИБДД предположил, что те, кто предлагает подобные нововведения, думают не о безопасности дорожного движения, а о пополнении «доходной части с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фото­видеофиксация».

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин ранее заявлял, что понижение максимальной скорости в городе с 60 до 30 км/ч неминуемо приведёт к сокращению аварийности и тяжести последствий ДТП. Однако, по его мнению, принимать решения по установке таких ограничений нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Что касается так называемого нештрафуемого порога, то в правительстве в мае приступили к обсуждению возврата к 10 км/ч вместо нынешних 20 км/ч. Заинтересованные ведомства, то есть МВД и Минтранс, должны представить собственные аргументиро­ванные позиции по этому поводу к 1 августа.