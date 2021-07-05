Глава ГИБДД спрогнозировал рост спроса на техосмотры

Президент Владимир Путин подписал закон, «отвязывающий» прохож­дение техосмотра от приобретения полиса ОСАГО. Несмотря на это, глава российской ГИБДД Михаил Черников, как пишет ТАСС, уверен в том, что спрос на технический осмотр со стороны российских авто­владельцев должен вырасти.

Добровольный порядок прохождения техосмотра приведёт к увеличению потока авто­мобилистов на пункты ТО. По словам Черникова, переход к честному прохождению диагностики будет «планомерным».

«Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моём транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по доброволь­ности», — цитирует агентство заявление главы ГИБДД.

С 22 августа страховые компании перестанут требовать диагностическую карту при оформлении полиса ОСАГО. Тем не менее полностью добровольной система ТО пока не стала: обязан­ности прохождения техосмотра с авто­мобилистов никто не снимал. С марта следующего года за отсутствие диагно­стической карты водителей планируется штрафовать на 2 тысячи рублей, причём определять её отсутствие будут камеры.

В то же время в начале июня глава ГИБДД уже выступал с предложением перевести систему ТО на стопроцентно добровольную основу, сохранив обязательный порядок лишь для некоторых категорий транспорта — грузовиков, автобусов и такси.