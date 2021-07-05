Глава ГИБДД спрогнозировал рост спроса на техосмотры

Президент Владимир Путин подписал закон, «отвязывающий» прохождение техосмотра от приобретения полиса ОСАГО. Несмотря на это, глава российской ГИБДД Михаил Черников, как пишет ТАСС, уверен в том, что спрос на технический осмотр со стороны российских автовладельцев должен вырасти.
- Добровольный порядок прохождения техосмотра приведёт к увеличению потока автомобилистов на пункты ТО. По словам Черникова, переход к честному прохождению диагностики будет «планомерным».
- «Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моём транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — цитирует агентство заявление главы ГИБДД.
- С 22 августа страховые компании перестанут требовать диагностическую карту при оформлении полиса ОСАГО. Тем не менее полностью добровольной система ТО пока не стала: обязанности прохождения техосмотра с автомобилистов никто не снимал. С марта следующего года за отсутствие диагностической карты водителей планируется штрафовать на 2 тысячи рублей, причём определять её отсутствие будут камеры.
- В то же время в начале июня глава ГИБДД уже выступал с предложением перевести систему ТО на стопроцентно добровольную основу, сохранив обязательный порядок лишь для некоторых категорий транспорта — грузовиков, автобусов и такси.