Китайский Beijing BJ60 всё же оказался рамным внедорожником

Глава ГИБДД предложил повысить скоростной лимит до 150 км/ч

Новости

Дмитрий Елизаров

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что российские дороги пусть не везде, но позволяют передвигаться со скоростью 150 км/ч и поэтому ограничения «максималки» можно сдвигать в сторону увеличения. Об этом сообщают «Ведомости». Однако Черников не уточнил, когда именно и где лимиты будут пересмотрены.

Читайте нас в Дзене!

По словам главы ГИБДД, в последнее время качество российских дорог заметно выросло. «Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — цитирует заявление Черникова агентство «Интерфакс».

  • Начальник ведомства заявил также, что относительно недавнее повышение разрешённой скорости со 110 до 130 км﻿/﻿ч на ряде магистралей не привело к росту числа ДТП. Более того, по мнению Михаила Черникова, пропускная способность трасс увеличилась, а водители стали более спокойными.

Разговоры об увеличении лимита максимальной скорости в России ведутся уже не первый год. При этом сам Михаил Черников также уже высказывался в поддержку этой идеи. К примеру, летом прошлого года он говорил, что разрешить ездить со скоростью 150 км/ч можно на участках дорог с разделением транспортных потоков и отсутствием примыканий.

Будете ездить с такой скоростью, если разрешат?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение