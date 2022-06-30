Глава ГИБДД предложил повысить скоростной лимит до 150 км/ч
Дмитрий Елизаров
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что российские дороги пусть не везде, но позволяют передвигаться со скоростью 150 км/ч и поэтому ограничения «максималки» можно сдвигать в сторону увеличения. Об этом сообщают «Ведомости». Однако Черников не уточнил, когда именно и где лимиты будут пересмотрены.
По словам главы ГИБДД, в последнее время качество российских дорог заметно выросло. «Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — цитирует заявление Черникова агентство «Интерфакс».
- Начальник ведомства заявил также, что относительно недавнее повышение разрешённой скорости со 110 до 130 км/ч на ряде магистралей не привело к росту числа ДТП. Более того, по мнению Михаила Черникова, пропускная способность трасс увеличилась, а водители стали более спокойными.
Разговоры об увеличении лимита максимальной скорости в России ведутся уже не первый год. При этом сам Михаил Черников также уже высказывался в поддержку этой идеи. К примеру, летом прошлого года он говорил, что разрешить ездить со скоростью 150 км/ч можно на участках дорог с разделением транспортных потоков и отсутствием примыканий.