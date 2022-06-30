Глава ГИБДД предложил повысить скоростной лимит до 150 км/ч

Начальник ведомства заявил также, что относительно недавнее повышение разрешённой скорости со 110 до 130 км﻿/﻿ч на ряде магистралей не привело к росту числа ДТП. Более того, по мнению Михаила Черникова, пропускная способность трасс увеличилась, а водители стали более спокойными.

Разговоры об увеличении лимита максимальной скорости в России ведутся уже не первый год. При этом сам Михаил Черников также уже высказывался в поддержку этой идеи. К примеру, летом прошлого года он говорил, что разрешить ездить со скоростью 150 км/ч можно на участках дорог с разделением транспортных потоков и отсутствием примыканий.