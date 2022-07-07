Глава формульной команды Mercedes-AMG Petronas выставил на аукцион свои часы

Материал по теме
Жутко дорогие и очень странные автомобильные аксессуары
Новый Chevrolet Cobalt, не эксплуатировавшийся девять лет, продают на Авто.ру
Дмитрий Елизаров
Тото Вольфф, руководитель команды Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas, продаёт с аукциона собственные наручные часы: торги идут на онлайн-площадке дома Bonhams. Это эксклюзивная модель, разработанная при участии самого Вольффа фирмой IWC Schaffhausen — в мире существует только 100 таких часов, а Вольффу принадлежит экземпляр под номером 50. Вырученные средства Тото намерен передать на благотворительность.
Ранее глава формульной команды выставлял на продажу собственный автомобиль — особую версию Mercedes-AMG SL 65 Black Series, в разработке которой также принимал непосредственное участие.