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Глава формульной команды Mercedes-AMG Petronas выставил на аукцион свои часы

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Дмитрий Елизаров

Тото Вольфф, руководитель команды Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas, продаёт с аукциона собственные наручные часы: торги идут на онлайн-площадке дома Bonhams. Это эксклюзивная модель, разработанная при участии самого Вольффа фирмой IWC Schaffhausen — в мире существует только 100 таких часов, а Вольффу принадлежит экземпляр под номером 50. Вырученные средства Тото намерен передать на благотворительность.

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  • Хронометр имеет сложное название Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Edition «Toto Wolff x Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team». Корпус выполнен из особого материала, разработанного IWC, а часть наполнения окрашена в фирменный зелёный оттенок Petronas.
  • Ещё одна идея Тото Вольффа — окружить заводную головку хронометра красным ободком. Это отсылка к красным головным уборам, которые любил носить хороший друг Вольффа, знаменитый гонщик Ники Лауда.
  • Аукционный дом рассчитывает продать наручные часы за 40–100 тысяч фунтов (от 48 тысяч до 120 тысяч долларов). На момент написания новости максимальная ставка составляла 75 тысяч фунтов.
  • Вырученные средства Тото Вольфф передаст благотворительной инициативе Ignite, которая реализуется при содействии Льюиса Хэмилтона и направлена на поддержку новых начинаний в автоспорте. Покупатель помимо часов получит уникальную экскурсию по штаб-квартире команды Mercedes-AMG Petronas и возможность пообщаться по видеосвязи с самим Вольффом.

Ранее глава формульной команды выставлял на продажу собственный автомобиль — особую версию Mercedes-AMG SL 65 Black Series, в разработке которой также принимал непосредственное участие.

Носили бы такое на своей руке?

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