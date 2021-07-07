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Глава формульной команды Mercedes-AMG Petronas продаёт свой Мерседес — редкий и дорогой

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Тото Вольфф, руководитель автоспортивных программ Mercedes-AMG, выставил на продажу через фирму Tom Hartley Jr редкий суперкар. Это Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, в разработке которого Вольфф принимал непосредственное участие. Цена купе с пробегом в 5,1 тысячи километров не называется, но, по данным Bring a Trailer, она может достигать 200 тысяч долларов или 14,6 миллиона рублей.

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  • Тото Вольф во второй половине 2000‑х годов выступил одним из испытателей готовящегося к выходу Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, а после запуска сборки приобрёл один из суперкаров. Примечательно, что всего собрано только 350 экземпляров этой модели.
  • Версию Black Series отличал доработанный шести­литровый V12 — ему изменили систему наддува, переписали управляющий софт, разработали новый выхлоп и тому подобное. В итоге двигатель развивает 670 л.с. и способен разогнать купе до 100 км﻿/﻿ч за 3,8 секунды при ограниченной электроникой максимальной скорости 320 км/ч.
  • Помимо мотора, для исполнения Black Series переработали подвеску и кузов. Купе получило, к примеру, расширители колёсных арок, карбоновую крышу и новые колёсные диски на 19 и 20 дюймов. Интерьер отделывался углепластиками и алькантарой. Предлагаемый экземпляр имеет чёрный кузов и чёрную же кожу в салоне.

В начале июня на продажу выставлялся ещё один суперкар, к которому нынешний глава формульной команды AMG Petronas имел непосред­ственное отношение. Тото Вольфф в 2004 году проехал на Ferrari 550 GT1 последнюю гонку итальянского GT-чемпионата. Трековый суперкар ушёл с молотка за 1 805 000 евро (157 миллионов рублей).

Суперкары Mercedes-AMG тех лет круты?

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