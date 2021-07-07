Глава формульной команды Mercedes-AMG Petronas продаёт свой Мерседес — редкий и дорогой

Тото Вольфф, руководитель автоспортивных программ Mercedes-AMG, выставил на продажу через фирму Tom Hartley Jr редкий суперкар. Это Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, в разработке которого Вольфф принимал непосредственное участие. Цена купе с пробегом в 5,1 тысячи километров не называется, но, по данным Bring a Trailer, она может достигать 200 тысяч долларов или 14,6 миллиона рублей.