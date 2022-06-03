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Глава Ford предрёк ценовую войну из-за грядущих дешёвых электромобилей

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Кирилл Малышев

Генеральный директор концерна Ford Джим Фарли считает, что в скором времени обострится ценовая конкуренция между производителями электромобилей. Он связывает это с грядущим значительным удешевлением «зелёных» моделей, пишет Electrek.

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  • Сейчас электрокары всё ещё стоят дороже одноклассников с ДВС. Вдобавок сложности с логистикой и дефицит полупроводников создают недостаток предложения на рынке. А спрос достаточно высок. Поэтому сейчас у автоконцернов нет стимула представлять дешёвые модели.
  • Однако сразу несколько брендов за последнее время заявили, что работают над электромобилями стоимостью около 25 000 долларов. Когда они появятся, желающих купить «зелёную» машину значительно прибавится. А зарождающийся переход продаж в онлайн снизит возможности для накрутки цены дилером.
  • Все эти факторы в совокупности приведут к тому, что производители будут стараться сделать более выгодное предложение, чем конкуренты, дабы завоевать рынок. Только этого приятного для покупателей явления придётся подождать. Фарли привёл в качестве примера электрокроссовер Mustang Mach-E. Он стоит от 45 000 долларов, и цена батареи составляет треть от этой суммы. Поэтому сейчас задела для серьёзного снижения цен у автоконцернов нет.

Практически каждый месяц анонсируются технологии, которые делают тяговые аккумуляторы эффективнее, легче и дешевле. Но на усилиях ставит крест подорожание сырья. Необходимый производителям батарей литий за последний год взлетел в цене в пять раз и, по оценкам экспертов, это не предел.

Верите в светлое будущее с дешёвыми электрокарами?

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