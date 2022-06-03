Глава Ford предрёк ценовую войну из-за грядущих дешёвых электромобилей

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Cadillac покажет гоночный гибрид 9 июня
Кирилл Малышев
Генеральный директор концерна Ford Джим Фарли считает, что в скором времени обострится ценовая конкуренция между производителями электромобилей. Он связывает это с грядущим значительным удешевлением «зелёных» моделей, пишет Electrek.
Практически каждый месяц анонсируются технологии, которые делают тяговые аккумуляторы эффективнее, легче и дешевле. Но на усилиях ставит крест подорожание сырья. Необходимый производителям батарей литий за последний год взлетел в цене в пять раз и, по оценкам экспертов, это не предел.