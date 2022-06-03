Глава Ford предрёк ценовую войну из-за грядущих дешёвых электромобилей

Все эти факторы в совокупности приведут к тому, что производители будут стараться сделать более выгодное предложение, чем конкуренты, дабы завоевать рынок. Только этого приятного для покупателей явления придётся подождать. Фарли привёл в качестве примера электрокроссовер Mustang Mach-E. Он стоит от 45 000 долларов, и цена батареи составляет треть от этой суммы. Поэтому сейчас задела для серьёзного снижения цен у автоконцернов нет.