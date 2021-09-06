Глава Daimler предсказал длительный кризис электронных компонентов

Руководитель концерна Daimler Ола Каллениус сообщил, что авто­мобильная отрасль может ощущать дефицит микро­электроники дольше, чем прогнозиро­валось ранее. Как пишет Automotive News со ссылкой на заявление Каллениуса в рамках Мюнхенского автосалона, кризис может продлиться до 2023 года.

По словам главы концерна, некоторые поставщики микросхем на конвейеры Daimler говорили о «структурных проблемах со спросом». Ола Каллениус считает, что напряжение в отрасли продлится весь следующий год, а на спад дефицит пойдёт только в 2023‑м.

Продажи бренда Mercedes-Benz по этой причине могут серьёзно снизиться по итогам третьего квартала, но в четвёртом руководство концерна рассчиты­вает на увеличение поставок микросхем.

В конце лета аналитики подсчитали, что по итогам 2021 года мировой автопром из-за дефицита микро­электроники недо­выпустит от 7 до 9 миллионов авто­мобилей. По всему миру произво­дители вынуждены приостанав­ливать конвейеры. Это касается и АвтоВАЗа, тольяттинское пред­приятие которого в последние недели регулярно переходит в режим простоя.

Компания Mercedes-Benz представила на Мюнхенском автосалоне сразу несколько электрических новинок. Это, к примеру, электрический внедорожника G‑класса, концептуаль­ный вариант электро­кроссовера Maybach и серийный Mercedes-AMG EQS, способный разгоняться до 100 км﻿/﻿ч за 3,4 секунды.