Глава Daimler предсказал длительный кризис электронных компонентов

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Дмитрий Елизаров
Руководитель концерна Daimler Ола Каллениус сообщил, что автомобильная отрасль может ощущать дефицит микроэлектроники дольше, чем прогнозировалось ранее. Как пишет Automotive News со ссылкой на заявление Каллениуса в рамках Мюнхенского автосалона, кризис может продлиться до 2023 года.
Компания Mercedes-Benz представила на Мюнхенском автосалоне сразу несколько электрических новинок. Это, к примеру, электрический внедорожника G‑класса, концептуальный вариант электрокроссовера Maybach и серийный Mercedes-AMG EQS, способный разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды.