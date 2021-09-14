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Глава Dacia рассказал, чем новый Duster будет отличаться от Bigster

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Дмитрий Елизаров

Кроссовер Dacia Duster третьего поколения станет «грубым и жёстким», а более крупный Bigster разработчики ориентируют на комфорт в дальних путе­шествиях. Об этом, как пишет Auto Expert, заявил глава бренда Dacia Дени ле Вот на специальном мероприятии в Бухаресте. При всей разнице в характерах и позици­онировании оба кроссовера построят на одной платформе.

Концепт-кар Dacia Bigster

  • Дени ле Вот назвал Duster третьего поколения исключи­тельно румынским проектом. В этой стране кроссовер разработают и будут производить, однако в будущем Duster встанет на конвейеры ещё четырёх заводов. Кроме того, кроссовер получит шесть «вариаций на тему» для разных рынков; глава компании упомянул, к примеру, Россию, Марокко и Южную Америку.
  • Новому вседорожнику Дени ле Вот пообещал яркий дизайн и развитые вседорожные возмож­ности, назвав его «самой грубой и жёсткой» моделью в линейке Dacia. При этом будущий вседорожник Bigster, который окажется примерно на 20 санти­метров крупнее Duster, сориентируют на более комфортное пере­движение. По словам главы Dacia, это то, что нужно покупателям в сегменте С, — простор, комфорт и высокая посадка.
  • Ожидается, что Duster сменит поколение к 2024 году, а Bigster компания Dacia выведет на рынок одним-двумя годами позже.

Ранее сообщалось, что ту же самую платформу — то есть французскую CMF-B — может получить новое поколение российской Lada Niva. При этом модель сохранит внедорожный потенциал, реализо­вывать который планируется через понижающую передачу и блокировку заднего дифферен­циала. Дебютировать новинка должна примерно в одно время с Дастером третьего поколения.

Поможет российской «Ниве» переезд на новую платформу?

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