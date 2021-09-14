Глава Dacia рассказал, чем новый Duster будет отличаться от Bigster

Кроссовер Dacia Duster третьего поколения станет «грубым и жёстким», а более крупный Bigster разработчики ориентируют на комфорт в дальних путе­шествиях. Об этом, как пишет Auto Expert, заявил глава бренда Dacia Дени ле Вот на специальном мероприятии в Бухаресте. При всей разнице в характерах и позици­онировании оба кроссовера построят на одной платформе.