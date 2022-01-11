Глава бренда Aurus покинул свой пост

Адиль Ширинов, возглавлявший бренд Aurus, ушёл в отставку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, сделал он это по собственному желанию. Имя нового кандидата на пост гендиректора Aurus пока не озвучено, но в компании не исключают возможности привлечения топ-менеджера со стороны.

Оказалось, что Адиль Ширинов вышел из руководящего состава Aurus ещё в декабре прошлого года. Покидать автоиндустрию он не планирует. Утверждается, что Ширинов решил сосредоточиться на руководстве Ульяновским автозаводом и компанией «Соллерс Форд».

Делами Aurus сейчас временно управляет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании. Кто возглавит отечественный премиальный бренд в перспективе, пока неизвестно. По данным агентства, в состав топ-менеджмента марки может войти новый участник, задачей которого станет развитие экспорта российских премиальных автомобилей.

Источники сообщества «Русский автомобиль» во «ВКонтакте» утверждают, что увольнение Ширинова связано с вопросами в реализации проекта Aurus: освоение сборки новых моделей идёт с отставанием от графика, наблюдаются проблемы с качеством уже собранных автомобилей, а объёмы продаж далеки от запланированных.

Ближайшей новинкой марки Aurus должен стать внедорожник Komendant, который разделит платформу и гибридную силовую установку с седаном Senat. Его могут начать выпускать в Елабуге уже весной нынешнего года, однако ранее сроки дебюта внедорожника неоднократно переносились. Не исключено, запуск сборки Aurus Komendant будет снова смещён на фоне дефицита микроэлектронных компонентов.