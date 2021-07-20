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Глава АвтоВАЗа рассказал о пяти новых Lada

Новости

Дмитрий Елизаров

Тольяттинский автогигант освоит производство пяти новых моделей марки Lada в течение четырёх лет. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Николя Мор в обращении по поводу 55-летнего юбилея предприятия (видео опубликовано каналом «На заводе»). В числе новинок окажутся следующее поколение Lada Niva и некая совершенно новая модель сегмента B.

  • Других грядущих новинок глава АвтоВАЗа не назвал. Пред­полагается, что ими станут ранее анонсиро­ванный кроссовер С‑класса, обновлённая Lada Vesta, испытания которой продолжаются, и новое поколение Lada Granta — модель могут перевести на французскую платформу CMF‑B.
  • Помимо новинок отечественного бренда АвтоВАЗ собирается освоить производство ряда моделей марки Renault. Вероятнее всего, ими станут актуальные поколения седана Logan и хэтчбека Sandero: эти автомобили также уже проходят тестирование в Тольятти.
  • В апреле нынешнего года прежний руководитель предприятия Ив Каракатзанис также прогнозировал скорое появление новых моделей, но их планировалось только четыре. О принципи­альной новинке сегмента B тогда не сообщалось.

Ранее Николя Мор пообещал марке Lada выход в премиальный сегмент по цене от миллиона рублей. Предполо­жительно, «премиальными» окажутся как раз новинки, которые разрабаты­ваются на базе платформы CMF‑B альянса Renault-Nissan. Эти модели могут получить и ранее не применяв­шуюся АвтоВАЗом автоматическую трансмиссию.

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