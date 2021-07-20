Глава АвтоВАЗа рассказал о пяти новых Lada

Других грядущих новинок глава АвтоВАЗа не назвал. Пред­полагается, что ими станут ранее анонсиро­ванный кроссовер С‑класса, обновлённая Lada Vesta, испытания которой продолжаются, и новое поколение Lada Granta — модель могут перевести на французскую платформу CMF‑B.

Помимо новинок отечественного бренда АвтоВАЗ собирается освоить производство ряда моделей марки Renault. Вероятнее всего, ими станут актуальные поколения седана Logan и хэтчбека Sandero: эти автомобили также уже проходят тестирование в Тольятти.

В апреле нынешнего года прежний руководитель предприятия Ив Каракатзанис также прогнозировал скорое появление новых моделей, но их планировалось только четыре. О принципи­альной новинке сегмента B тогда не сообщалось.

Ранее Николя Мор пообещал марке Lada выход в премиальный сегмент по цене от миллиона рублей. Предполо­жительно, «премиальными» окажутся как раз новинки, которые разрабаты­ваются на базе платформы CMF‑B альянса Renault-Nissan. Эти модели могут получить и ранее не применяв­шуюся АвтоВАЗом автоматическую трансмиссию.