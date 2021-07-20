Глава АвтоВАЗа рассказал о пяти новых Lada

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АвтоВАЗ не откажется от доступных Lada после выхода «премиальных» моделей
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Дмитрий Елизаров
Тольяттинский автогигант освоит производство пяти новых моделей марки Lada в течение четырёх лет. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Николя Мор в обращении по поводу 55-летнего юбилея предприятия (видео опубликовано каналом «На заводе»). В числе новинок окажутся следующее поколение Lada Niva и некая совершенно новая модель сегмента B.
Ранее Николя Мор пообещал марке Lada выход в премиальный сегмент по цене от миллиона рублей. Предположительно, «премиальными» окажутся как раз новинки, которые разрабатываются на базе платформы CMF‑B альянса Renault-Nissan. Эти модели могут получить и ранее не применявшуюся АвтоВАЗом автоматическую трансмиссию.