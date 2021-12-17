Глава АвтоВАЗа рассказал о новинках 2022 года

Президент АвтоВАЗа Николя Мор в рамках мероприятия по подведению итогов года анонсировал несколько новинок на 2022 год. Одна из них будет выпускаться на заводе Lada Ижевск.
- Российский автопроизводитель планирует крупные вложения в ижевское предприятие. В следующем году на этой площадке запустят проект, который, по словам Мора, станет «большим сюрпризом».
- Речь, скорее всего, идёт о рестайлинговой Lada Vesta, поскольку именно это семейство автомобилей собирают на мощностях Lada Ижевск.
- Конкретные названия моделей Lada Николя Мор не назвал, но отметил, что они «принесут потребителям новый опыт».
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- Ожидается, что будущие модели станут качественнее, а их характеристики и опции значительно улучшатся по сравнению с нынешними автомобилями Lada.
- «Вы уже знаете о системах Enjoy, Enjoy Pro и Lada Connect. Но с выходом новых моделей мы выйдем на новый уровень, сделаем шаг вверх», — отметил Николя Мор.
Ранее сообщалось, что в мае следующего года компания запустит в серию обновлённую Lada Vesta. Модель получит другие бамперы, светодиодные фары, салон с более качественными материалами, цифровой щиток приборов и вертикальный тачскрин мультимедиа. В том же месяце на АвтоВАЗе стартует выпуск седана Renault Logan третьего поколения на платформе CMF‑B LS. Внешне российский вариант седана будет похож на турецкий Renault Taliant, но интерьеры в Logan для всех рынков будут идентичны.
Что бы выбрали — новую Lada Vesta или Logan 3?
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