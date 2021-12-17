Глава АвтоВАЗа рассказал о новинках 2022 года

Ожидается, что будущие модели станут качественнее, а их характеристики и опции значительно улучшатся по сравнению с нынешними автомобилями Lada.

«Вы уже знаете о системах Enjoy, Enjoy Pro и Lada Connect. Но с выходом новых моделей мы выйдем на новый уровень, сделаем шаг вверх», — отметил Николя Мор.

Ранее сообщалось, что в мае следующего года компания запустит в серию обновлённую Lada Vesta. Модель получит другие бамперы, светодиодные фары, салон с более качествен­ными материалами, цифровой щиток приборов и вертикальный тачскрин мультимедиа. В том же месяце на АвтоВАЗе стартует выпуск седана Renault Logan третьего поколения на платформе CMF‑B LS. Внешне российский вариант седана будет похож на турецкий Renault Taliant, но интерьеры в Logan для всех рынков будут идентичны.