Глава АвтоВАЗа объяснил, почему в Тольятти не будут собирать Дастер

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Пакет Off-road. Все плюсы и минусы Renault Duster: подробный тест
Honda показала ещё один кроссовер ZR-V — на этот раз для Японии
Дмитрий Елизаров
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что сборку кроссовера Renault Duster в Тольятти не планируется запускать как минимум в нынешнем году. Как он отметил в интервью «РИА Новости», несмотря на наличие официального права на сборку Дастера, её запуск бессмысленен с точки зрения бизнес-модели и рискован на фоне санкций.
О наличии у АвтоВАЗа права на продолжение производства кроссовера стало известно в середине мая. Месяц спустя Максим Соколов отметил, что возможность сборки Renault Logan и Sandero даже после ухода французской марки из России зафиксирована как одно из условий сделки между Renault и российской стороной.