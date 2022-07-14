Глава АвтоВАЗа объяснил, почему в Тольятти не будут собирать Дастер

По тем же причинам предприятие, вероятнее всего, не будет стремиться как минимум в ближайшее время возобновлять сборку других моделей Renault

— Logan и Sandero. При этом если две последние уже выпускались в Тольятти, в случае с Дастером заводу пришлось бы потратиться на перенос производства на свои мощности из Москвы.