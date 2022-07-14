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Глава АвтоВАЗа объяснил, почему в Тольятти не будут собирать Дастер

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Дмитрий Елизаров

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что сборку кроссовера Renault Duster в Тольятти не планируется запускать как минимум в нынешнем году. Как он отметил в интервью «РИА Новости», несмотря на наличие официального права на сборку Дастера, её запуск бессмысленен с точки зрения бизнес-модели и рискован на фоне санкций.

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  • По словам Соколова, уровень локализации модели в России достаточно низок. При этом многие компоненты, необходимые для сборки Renault Duster, попали в санкционные списки.
  • С финансовой точки зрения производство Дастера также имеет мало смысла, в том числе и из-за необходимости выплат роялти французскому концерну Renault. «С точки зрения необходимости выплаты роялти, которые практически заберут у нас всю маржу — это работа практически вхолостую с точки зрения бизнес-модели «АвтоВАЗа», — приводит агентство высказывание главы АвтоВАЗа.
  • По тем же причинам предприятие, вероятнее всего, не будет стремиться как минимум в ближайшее время возобновлять сборку других моделей Renault — Logan и Sandero. При этом если две последние уже выпускались в Тольятти, в случае с Дастером заводу пришлось бы потратиться на перенос производства на свои мощности из Москвы.

О наличии у АвтоВАЗа права на продолжение производства кроссовера стало известно в середине мая. Месяц спустя Максим Соколов отметил, что возможность сборки Renault Logan и Sandero даже после ухода французской марки из России зафиксирована как одно из условий сделки между Renault и российской стороной.

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